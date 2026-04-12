El desgarrador llanto de la madrastra de Ángel luego de conocerse cómo vivía el chico

Lorena Andrade, madrastra de Ángel López -el chico de cuatro años que murió en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, tras ingresar sin signos vitales- expresó su enojo y apuntó contra la madre del menor, una de las acusadas del caso. Señaló que la familia se encuentra con “bronca y tristeza” y exigió la detención de los sospechosos: “¿Qué más quieren para que esos hijos de puta estén detenido?”.

“Se están escondiendo como ratas, son unas ratas asesinas. Déjense de joder, dejen de dibujar las cosas”, dijo y agregó: “No hay explicación porque nada nos va a devolver a Ángel. ¿Cómo seguimos nuestra vida si él ya no va a estar con nosotros? ¿Cómo le devuelven la vida? Yo los mando presos, pero él no va a volver. Yo ahora sigo por él, porque mi bebé ni siquiera descansa en paz y anda deambulando ahí y demostrando que le rompieron la cabeza“.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

“Ahora tengo bronca. Me hacen pasar de la tristeza a la bronca, al odio, y después vuelvo a la tristeza. Yo no sabía ni dónde estaba mi bebé y ahora veo en el video que el nene vivía en una pocilga”, sostuvo en LN+. En contraste, contó: “Nosotros somos humildes, tenemos nuestra casita de chapa, pero mi bebé tenía su piecita, sus juguetes, su ropa planchada, amor y su plato de comida. Lo llevaba al jardín y, si no podía llevarlo porque trabajaba, lo llevaba mi hija".

Por otra parte, subrayó el impacto que el episodio tuvo en la familia. “Mis hijas también están hechas mierda. No solo a nosotros nos mataron en vida. Hay mucha gente atrás que ama a Ángel y estos hijos de puta se siguen cagando en él", afirmó.

Respecto a su voluntad para pedir justicia por la muerte del chico, la mujer señaló que la familia de Ángel busca que no se repitan casos similares. “Nosotros ahora estamos fuertes por él porque no vamos a dejar que lo maten y sigan libres y que sigan entregando chicos para que los maten”, destacó.

En ese marco, apuntó contra el juez de la causa: “Me encantaría que el juececito Pérez venga acá”. Consultada sobre una conferencia de prensa que se espera que brinde el próximo lunes, Andrade dijo: “Pero para nosotros nada, no hay ninguna explicación”.

El niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Andrade, en tanto, sumó detalles sobre las horas previas a la muerte del chico. Contó que el niño permanecía en coma y que la familia había intentado sostener la esperanza de una recuperación. “Me ilusioné”, expresó.

En otro tramo del diálogo con LN+, volvió a reclamar la detención de los acusados, cuestionó la falta de avances en la causa y lanzó una fuerte advertencia: “Ya saben que esa hija de puta lo mató. ¿Qué esperan para que vayan presos?”.

Además, Andrade denunció una intimidación por parte de agentes de la policía. “Que les quede claro que yo no le tengo miedo ni a la Comisaría 7, ni al juez hijo de puta ese, ni a la defensora, ni a la psicóloga. A mi no me van a callar”, dijo.