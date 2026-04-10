La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: la fiscalía confirmó que la madre y su pareja son los principales sospechosos

El fiscal Facundo Oribones, que investiga la causa por la muerte de Ángel, el niño de cuatro años que se descompensó cuando estaba a cuidado de su madre, confirmó este viernes en conferencia de prensa que el caso está caratulado como “homicidio” y que los sospechosos -su mamá y la pareja- “están en la ciudad” de Comodoro Rivadavia, donde ocurrió el hecho.

“Se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea de investigación. Hay sospechosos que están en la ciudad que están siendo monitoreadas”, reveló Oribones en conferencia de prensa frente a los medio chubutenses.

Sobre la causal de muerte del niño de cuatro años, cuyos resultados preliminares ya fueron confirmados, el fiscal dijo: “El niño presentó traumatismos en la zona craneal, que no sabemos si es accionar voluntario o no, todavía no hay causal de muerte preciso. Los golpes como máximo serian de hace 10 días atrás”.

Tras ello, confirmó que los principales sospechosos son la madre y la pareja. Ángel estaba en la vivienda de ellos -a raíz de una decisión judicial de revinculación con su progenitora- cuando el menor se descompensó el pasado 5 de abril. Fue luego ingresado al hospital local, donde murió menos de dos días después.

“No tenemos una evidencia firme de que fue una acción deliberada, por lo que no están formalmente imputados. Se investiga como homicidio y hay sospechosos, que son la madre y la pareja”, sostuvo el fiscal.

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