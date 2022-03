El desopilante acting de Majul y Novaresio sobre el desaire de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

Mientras continúa la controversia por los mensajes que le envió el presidente Alberto Fernández a su vice Cristina Kirchner, los cuales no fueron respondidos por la vicepresidenta, como confirmó hoy la vocera presidencial Gabriela Cerruti, Luis Novaresio y Luis Majul interpretaron, por la pantalla de LN+, la manera en la que al mandatario “le clavaron el visto”.

“Cristina no le atiende el teléfono a Alberto, ¿es joda? Son Pimpinela y no quiero que me gobierne Pimpinela”, dijo Majul durante el pase de su programa 8.30 AM con el de Novaresio, y pidió: “Hola Luis, llamame por favor… vos sos el presidente y yo el vice”.

“Te estoy llamando, pero me mandaste al buzón de voz”, dijo el conductor de Buen día Nación. “¿Quién es? ¿Alberto? Ni loca lo atiendo”, escenificó Débora Plager, y agregó: “Y no le agregamos los adjetivos que usa Cristina, como el que usó con Oscar Parrilli”.

El desopilante acting de Majul y Novaresio sobre el desaire de Cristina a Alberto Fernández

“Más allá de la dramatización, es de una gravedad inusitada lo que estamos viendo. Mañana se lanza ‘la guerra’ contra la inflación y todos los que tenemos años en esto sabemos que para que se lance un plan primero hay una condición y es que le creas al Gobierno”, dijo Novaresio y apuntó: “¿Quién puede creerle a un gobierno donde el presidente no se habla con la vicepresidenta? Y lo ventilan públicamente”.

“Esto sucedió, lo contó Andrés Larroque en la radio y lo acaba de confirmar la portavoz Gabriela Cerruti. “Sobre relaciones personales no comento, sobre relaciones políticas entre el presidente y la vice están como siempre armoniosas”, detalló la vocera presidencial. “El presidente le envió un mensaje y no se lo contestó”, ratificó.

Cerruti: “El Presidente se comunicó con la vicepresidenta sin tener respuesta”

“¿La vocera para quién trabaja? Ella es muy cercana a Cristina y cuando transparenta que el presidente le envió un mensaje y no obtuvo respuesta, mi pregunta es quién quiere darlo a conocer, si desde la presidencia o Cristina”, quiso saber Plager.

“Tu pregunta es demasiado sutil para el desbarajuste que es el gobierno nacional. El bolonqui generalizado que es el gobierno, en verdad nadie tiene idea de nada. Anoche hablé con alguien que hace años habla con Alberto y me dijo todo lo contrario a lo que dijo Cerruti, dijo que ‘esto se iba a acomodar’. Hay un nivel de impericia gubernamental”, contó Novaresio.

“El contexto económico es peor que el que se puede sentir en la superficie. Si no se acuerda con el FMI viene el default y eso sería un desastre para la Argentina”, intervino Majul y alertó: “Hay que estar muy atentos por lo que pueda pasar hoy en la plaza y en los alrededores del Congreso, todavía puede haber muchas sorpresas”.

Novaresio asintió y, luego, finalizó: “Quien minó la autoridad presidencial es la vicepresidenta Cristina Kirchner: por ego, por ambición, por estrategia o por lo que sea, no nos confundamos”.