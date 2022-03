Tras un filoso cruce con Luis Novaresio, un dirigente del Polo Obrero abandonó el móvil de LN+

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, abandonó este miércoles, en muy malos términos, el móvil con LN+ durante una transmisión en vivo desde el piquete de la avenida 9 de Julio, que realizan organizaciones sociales en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social.

El enojo del referente piquetero surgió tras una pregunta de Luis Novaresio, conductor del programa Buen día Nación, cuando quiso saber: “¿Hasta qué hora más o menos tienen previsto seguir ahí?”. Tras un filoso cruce, Belliboni comenzó a violentarse y abandonó el móvil visiblemente enojado, al grito de “¡vayan a laburar!”.

“Nuestro reclamo es que los que trabajamos no podemos pagar la crisis. El primer reclamo que tenemos es que el salario mínimo no puede estar en $33.000. Los que van a negociar los salarios piden un aumento que no van a recibir porque cobran salarios altísimos y viven en mansiones, no como los que estamos acá que vivimos en barrios populares”, comenzó el dirigente de la organización social Polo Obrero, en un contexto donde hay más de 100 piquetes en todo el país para reclamar por una suba del salario mínimo.

“En esa emergencia pedimos que se atienda la situación social de muchos compañeros, en primer lugar de los comedores populares, chicos y jubilados comen todos los días polenta”, continuó Belliboni.

En este punto, Novaresio intervino desde los estudios de LN+. “Comparto con usted que el salario mínimo es una vergüenza, la desocupación y el nivel inflación también, ahora digo, para reclamar esto, ¿hay que complicarle la vida al resto de los conciudadanos que intentan desplazarse por la ciudad? ¿No hay otro método que no sea con un piquete o un corte?”, preguntó el conductor.

Fue ahí cuando el dirigente social comenzó a levantar la voz. “Es verdad que molesta a mucha gente, estamos de acuerdo. Pero si nos quedamos en los barrios sin agua, sin luz y sin comida, ¿nos escuchan con eso? ¿Usted vio alguna vez que haya ocurrido en los últimos treinta años?”, replicó Belliboni a lo que Novaresio contestó: “Pero a los que tienen que resolver el problema no les importa porque andan con choferes, a quien le complica la vida es al laburante que está intentando llegar”.

La conversación siguió, con críticas al presidente Alberto Fernández y el “bono miserable” que anunció el gobierno. “Los funcionarios no van a los barrios”, dijo el piquetero. Pero, cuando el periodista Francisco Olivera le subrayó que “quienes viajan en Metrobus no viven en mansiones”, el dirigente estalló: “Ya me lo dijeron mil veces, ¡¿qué quiere que le haga, que me quede en el barrio?!”.

“Ya sé que se lo dijeron veinte veces, ¿pero no siente que tienen que liberar el Metrobús al menos? Usted no puede disponer qué calles quedan libres: eso se llama autoritarismo en cualquier lugar del mundo”, devolvió Novaresio. “No, eso se llama crisis social que sigue creciendo porque este gobierno es un desastre”, dijo Belliboni.

“Si me permite disentir comparto que la crisis social es gravísima, pero el castigo no se lo está haciendo al gobierno, se lo está haciendo al par, a la persona que tiene un laburo, le están complicando la vida”, insistió el periodista, y agregó: “Me resisto a que minimicemos que el tránsito es algo menor porque hay mucha gente que labura de esto. ¿Hasta qué hora más o menos tienen previsto seguir ahí?”, preguntó.

“Nosotros también laburamos, eh, acá la gente labura todos los días, mantiene comedores populares y limpia las calles, hace de todo. Así que no nos trate como si no laburáramos. Si usted me va a ofender diciéndome ‘vago’, que es lo que acaba de hacer, se termina la entrevista, y haga lo que quiera. ¡Acá la gente se mata laburando! No labura dos horas, todos los días, c… de hambre! ¡Vayan a laburar!”, dijo y se fue.

“Bueno, un clásico del autoritarismo. Primero te dice por qué avenida podés circular, cuándo circular y cuándo no, y después te dice que vos le dijiste una cosa porque no tiene más argumentos. Cuando no tenés argumentos, reaccionás de esta manera”, finalizó Novaresio.