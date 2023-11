escuchar

En medio de un clima en el que se mezcla la festividad con la tensión, luego de la “cacería” que realizó la Policía Militar brasileña contra simpatizantes de Boca en las playas de Río de Janeiro, Luis Novaresio apuntó contra el director deportivo del club xeneize, Juan Román Riquelme, por alentar la llegada masiva de barras bravas a Copacabana, cuando se sabe que no alcanzará la cantidad de entradas para que los hinchas puedan ingresar al estadio Maracaná donde se disputará la final de la Copa Libertadores este sábado a partir de las 16 h.

De acuerdo con información que compartió el conductor del programa Buen día Nación de LN+ se espera la llegada de 110.000 simpatizantes boquenses. “No sé dónde van a meter esa cantidad de gente”, consideró. En este sentido, el periodista Gustavo Carabajal sostuvo que “va a haber mucha gente de Boca que no va a tener entrada; está confirmado que habrá cerca de 70 mil personas en el Sambódromo y la idea es que se puedan congregar ahí para que los hinchas no estén dispersos por la ciudad de Río de Janeiro”.

En este punto, Novaresio preguntó si Riquelme no hablaba con la barra brava del club para desalentar la llegada masiva de hinchas que no tienen entradas para ingresar al estadio. Carabajal respondió afirmativamente y dijo que el ídolo y dirigente de Boca es “colaborativo con la barra” y no aplica una política represiva contra los violentos. “A esto quiero referirme cuando usás la palabra represión: son delincuentes, no son niños”, afirmó el periodista y añadió: “Gente que sabe me apunta que, como en diciembre hay elecciones en Boca, en el medio tenés que dar favores”.

En este contexto, la Conmebol llamó a directivos de CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), AFA, Fluminense y Boca Juniors a una reunión en Barra de Tijuca para evitar que se repita la violencia de este jueves en la playa de Copacabana, cuando aficionados de los dos clubes protagonizaron duros enfrentamientos que fueron reprimidos por la Policía Militar carioca.

Como informó LA NACIÓN, la entidad quiere que todos se impliquen en el llamamiento al fin de las hostilidades y evitar tomar medidas más drásticas, como que el partido termine jugándose a puertas cerradas, o que directamente no se juegue. Más allá de todo esto, los simpatizantes de Boca confirmaron a través de las redes sociales que realizarán un banderazo esta tarde a partir de las 16 h.

Entrenamiento de Boca en el complejo de Vasco Da Gama en Brasil Aníbal Greco

“Yo de Riquelme no espero nada, y con esto quiero ser diplomático, siempre se pasó la ley por las narices, convengamos esto”, sostuvo Carabajal. Más adelante, Novaresio insistió con las críticas a Riquelme: “Entiendo que las culpas por los disturbios son de Conmebol, pero también hay que mirar lo que hace el dirigente de Boca, porque la plata de muchos de los que fueron a Brasil salió del club, porque les está haciendo un favor previo a las elecciones, es el plan platita en Boca, toda esta gente está yendo para mantener cautivos los votos, ¿donde está Riquelme en este momento poniendo la cara?”, finalizó.