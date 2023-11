escuchar

Boca Juniors y Fluminense se enfrentarán el próximo sábado 4 de noviembre a las 17 hs en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la final de la Copa Libertadores 2023. En este contexto, este jueves un enviado de LN+ estuvo presente en el entrenamiento matutino del equipo Xeneize, pero no pudo tomar imágenes en vivo por una disposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según le informó el cronista a Luis Novaresio, quien se encontraban realizando el pase de programas con Marina Calabró y Débora Plager.

En medio de un clima deportivo de mucha tensión entre los simpatizantes de ambos equipos, la jornada de hoy se presentó sin embargo tranquila ya que, en Brasil, como en otras partes del mundo, se celebra el Día de Todos los Muertos, y es feriado.

Después de estas aclaraciones del enviado especial de LN+, Novaresio preguntó si no era algo “pasado de moda que no se pudiera ver el entrenamiento”, a lo que el cronista respondió: “La Conmebol deja tomar imágenes del entrenamiento pero no en vivo, deben ser solamente grabadas, y también son cuestiones de derechos de televisión, específicamente en las finales de los torneos”.

Entrenamiento de Boca en el centro del Vasco da Gama Aníbal Greco

“Dicen que esto es un capricho de Román Riquelme”, lanzó picante Novaresio, en relación al astro futbolístico de Boca y actual director deportivo del club de Rivera, de acuerdo con la información que le acercó una fuente que pidió reserva de su nombre. “Es una posibilidad, no puedo contradecirla”, cerró el enviado.

Una calurosa recepción para Boca en Río de Janeiro

Al grito de “¡Quiero la Libertadores!” de parte de cerca de 2000 hinchas, el plantel de Boca llegó anoche, cerca de las 19, al hotel de la zona de Barra de Tijuca que será su búnker hasta el sábado, día de la gran final. De acuerdo con la crónica de Alejandro Casar González, enviado especial de LA NACIÓN, en el Maracaná, la catedral del fútbol brasileño, habrá mucho más que 20.000 hinchas azul y oro como se estipuló en un comienzo. De hecho, de acá al viernes se esperan entre 80 y 90.000 fanáticos de Boca. El banderazo del viernes en Copacabana será el punto final a la previa.

El historial de partidos jugados entre Fluminense y Boca Juniors

El Xeneize y Fluminense se enfrentaron siete veces con tres victorias del club argentino, dos del brasileño y dos empates, de acuerdo con el sitio Historia de Boca. Seis de esos duelos se dieron desde 2008 en adelante y todos fueron por la Copa Libertadores. En las semifinales de la edición 2008 fue parda 2 a 2 en la Bombonera y victoria local en Brasil 3 a 1 mientras que en 2012 se cruzaron cuatro veces, dos por la etapa de grupos y otras tantas en cuartos de final donde Boca ganó la serie por un global de 2 a 1 gracias a la victoria en la ciudad de Buenos Aires 1 a 0 y a una igualdad en Río de Janeiro 1 a 0.

Hichas de Boca alientan al plantel en los alrededores de su alojamiento en Rio de Janeiro LA NACION/Anibal Greco

Probables formaciones de Boca y Fluminense

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo, Alexsander, André, Jhon Arias, Ganso, Keno y Germán Cano. DT: Fernando Díniz.

Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo, Alexsander, André, Jhon Arias, Ganso, Keno y Germán Cano. DT: Fernando Díniz. Boca: Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini o Bruno Valdez, Frank Fabra, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Almirón.