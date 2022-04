El duro cruce entre Eduardo Feinmann y un legislador kirchnerista: “¿De qué propuestas me habla?”

Este jueves, en El noticiero de LN+, Eduardo Feinmann tuvo un intenso cruce con el senador de la provincia por el Frente de Todos, Francisco ‘Paco’ Durañona. El legislador kirchnerista fue llamado para hablar acerca del proyecto de ley para el control de precios por parte de los intendentes bonaerenses para combatir la inflación, pero la charla luego derivó en otros temas. Así fue cómo, en medio de un intercambio sobre las próximas elecciones presidenciales, el invitado habló de las propuestas del peronismo, algo que el conductor no dejó pasar: “De qué propuestas me habla, si están haciendo mierd... el país”.

Durañona habló vía Zoom con el equipo de El noticiero de LN+ para dar mayores detalles del programa control de precios que podrían ejercer los municipios bonaerenses en la lucha contra la inflación. Luego de explicar los alcances del plan, y de tener una breve discusión con el periodista Willy Laborda sobre el origen de la inflación -el entrevistado negó que fuera un fenómeno monetario-, Feinmann le hizo al invitado una consulta acerca del futuro político del kirchnerismo en las próximas elecciones.

“Leí que usted dijo que Cristina (Kirchner) debería ser candidata a senadora ¿Puede ser?”, preguntó el periodista. “Me preguntaron si me parecía que Cristina fuera candidata a presidente y yo dije que no”, respondió. “Que no. Eso me quedó claro”, agregó Feinmann.

“Están haciendo m... el país”

A continuación, Durañona dio su explicación: “Parece que la Argentina necesita iniciar un ciclo nuevo. Obviamente, el peronismo va a ofrecer sus propuestas. Más que candidatos, me parece que lo importante es ofrecer propuestas y decir con claridad al pueblo argentino cuál es el programa de gobierno que pretendemos”.

“Pero, a ver, ¿propuestas? Si están gobernando, Francisco”, replicó Feinmann, y luego agregó, con dureza: “Usted habla de propuestas, como si estuviera gobernando otro, y están gobernando ustedes. Si están haciendo m... el país, de qué propuestas me habla, cuénteme”.

“Bueno, 10 puntos de crecimiento en el 2021 no me parece que sea estar haciendo m... el país”, retrucó Durañona.

“Pero cayeron 10 puntos el 2020, Durañona. No me cuente la parte que le conviene”, intervino el periodista especializado en economía de El noticiero, Willy Laborda. “Se llama el rebote del gato muerto”, añadió Feinmann.

“Pero ustedes se acuerdan la caída que hubo entre el 2015 y el 2019. Sin pandemia, en cuatro años, una caída año a año. Eso sí es hacer mierd... el país”, sentenció el senador provincial, al hacer referencia al gobierno de Mauricio Macri y agregó: “Ahora tuvimos dos años. Uno caímos por la pandemia, y el otro crecimos 10 puntos a partir de la recuperación de un gobierno que, con mucho esfuerzo y también con muchos errores que debemos corregir, está tratando de sacar adelante al país”.

“Pero vamos para 70 por ciento de inflación, 20 millones de pobres”, lo cruzó Feinmann. “Usted elige la variable que le gusta y en el tiempo que le gusta ¿Por qué no habla de la inflación? Hable de la gestión actual, no vaya al pasado. Hágase responsable de la gestión actual”, volvió a intervenir Laborda. “¡Dos años!”, apostilló el conductor de El noticiero de LN+.

“Me hago responsable. Somos los responsables de que Argentina haya crecido 10 puntos el año pasado”, señaló el legislador kirchnerista. “Estamos hablando de inflación, no me tome la variable que más le gusta”, agregó Laborda. “Pero qué, ¿Tengo que tomar la variable que te gusta a vos, entonces?”, replicó el invitado. “¡Pero la que sufre la gente!”, retrucó el periodista económico.

“¿Para qué me invitan a hablar?”

Luego de insistir en el crecimiento de la economía en 10 puntos, y agregar que este año se esperaban entre 4 y 5 puntos, Feinmann lo despidió: “Durañona, gracias”. Pero en lugar de saludarlo, el exintendente de Carmen de Areco expuso: “No entiendo cómo llaman a alguien y cualquier cosa que les diga le cae mal”. “Pero, a ver, Francisco, usted cree que esto es C5N. Yo sé que se siente mejor ahí, pero lo lamento mucho. Estamos para preguntar, Francisco, si no le gusta la pregunta...”, señaló el conductor.

“Pero estoy hablando acá con vos, no tuve ningún problema”, insistió el entrevistado. “Pero le pregunto inflación y me responde crecimiento”, señaló Laborda. “Yo le contesté, pero lo que pasa es que ustedes tienen un mandato de los dueños de este canal, que cualquier cosa que nosotros digamos, tienen que poner caritas, les tiene que caer mal, y la verdad es que yo fui respetuoso en la nota”, dijo Durañona y agregó: “¿Para qué me invitan a hablar si todo lo que les diga les va a caer mal o dicen que estamos haciendo m... el país? -continuó el invitado-. Podríamos hablar perfectamente intercambiando las posiciones de cada uno con respeto, me parece que es lo que habría que hacer”. “Es lo que hicimos”, dijo Feinmann. “Cada tarde que voy a visitar a mi vieja está viéndolos a ustedes”, añadió el senador. “Mire usted -se sorprendió Feinmann-, debe ser que su madre es inteligente”. “Sí, lo es” dijo, ya con una sonrisa Durañona.

“Y su padre, a quien yo conocí, era lo mas”, añadió el conductor de El noticiero de LN+. “Para mí también”, cerró la discusión Durañona, antes de continuar la charla con otro tema.