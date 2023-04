El duro diagnóstico de Diana Mondino tras la inflación de marzo

escuchar

Este viernes, el Indec informó que la inflación de marzo fue de 7,7%, un número muy por encima de las estimaciones de las consultoras. Con este escenario, la economista Diana Mondino analizó la situación en El Noticiero de LN+ y, sin vueltas, aseveró: “Estamos jodidos”.

En diálogo con Eduardo Feinmann, la economista subrayó: “Con esta inflación te diría que estamos jodidos... no hay tendencia que vaya a bajar si no al contrario, parece que estamos en un proceso de aceleración, por más que la portavoz diga que está descendiendo. No veo medidas que apunten a bajar la inflación”.

“Hay un aluvión de pesos”, dijo y, consultada por el conductor sobre si el índice era “alto o altísimo”, señaló: “Puede ser más alto. A nivel internacional es lo que tienen en un año muchos países. Bolivia está teniendo problemas con las divisas y no tienen inflación sino deflación; entonces acá el problema es la moneda doméstica que pierde poder de compra”.

El duro pronóstico de Diana Mondino tras la inflación de marzo

Por su parte, al preguntarle por las declaraciones de Gabriela Cerruti, que apuntó a la guerra en Ucrania como uno de los factores que incidió en el índice, Mondino señaló: “La guerra no le pegó a la inflación, pero fue una pérdida de oportunidad, porque durante un breve lapso de tiempo los precios de los commodities que nosotros producimos subieron mucho de precio y, en ese momento, el gobierno pensando que eso se podía trasladar al mercado doméstico, impidió exportar. Así que mientras los precios fueron buenos, no los pudimos aprovechar”.

El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa, cómo afecta la vida cotidiana y a cada familia. pic.twitter.com/25xncLllQD — Gabriela Cerruti (@gabicerru) April 14, 2023

“¿La inflación es por inoperancia?”, quiso saber Feinmann, a lo que la economista respondió: “Es por un exceso de dinero que proviene de muchas fuentes. Una es la fenomenal emisión por el gasto público, y el Banco Central que le da los pesos al Tesoro y después los recoge con las Leliqs, que a su vez pagan ciento y pico de tasa de interés. Con lo cual ya sabemos que aunque no financiara el déficit fiscal, lo mismo será financiar esa deuda, por lo tanto habrá inflación”.

Mientras tanto, al consultársele por el escenario que le espera al país, Mondino señaló: “Lo que es más probable es que haya menos actividad económica. Tenías una clase media, que cada vez es menos. Te vas empobreciendo. Y ojo que hay muchos países del mundo que son pobres y no tienen inflación. Mi punto es: aunque logres controlar la inflación, también hacé un plan de desarrollo. Hay países sin inflación y sin desarrollo. Nosotros no tenemos ninguno. Si no tenés desarrollo, por lo menos lográ estabilidad monetaria”.

LA NACION