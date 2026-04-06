“Una intachable honestidad intelectual”: el fuerte descargo de Pablo Giralt a las críticas de los hinchas de River

Pablo Giralt hizo un fuerte descargo este domingo ante la cámara de TNT como respuesta a los ataques en las redes sociales que recibió de parte de los hinchas de River Plate. A pocos minutos de iniciar el partido entre el club Millonario y Belgrano, el relator se tomó un minuto y medio para ponerle un límite con firmeza a los agravios, tras los dichos de que era de Boca y que relataba sin entusiasmo los partidos de River.

Junto a Juan Pablo Varsky, quien compartió el relato del partido, Giralt no solo ponderó su trabajo, sino el de su compañero. “Hace más de 20 años que trabajamos juntos en un montón de circunstancias de nuestra vida. Días felices y días no tan felices”, empezó en referencia a que fue a cumplir con su responsabilidad pese a que era su cumpleaños.

El relator insitió en que hace 20 años que hace este trabajo y reconoció que puede equivocarse (Fuente: Captura de video)

Y continuó: “Lo hacíamos con mucha pasión y con mucho profesionalismo, dejando absolutamente todo, con una intachable honestidad intelectual, haciéndolo desde hace mucho tiempo”.

“Hace más de 20 años que trabajo con Juan Pablo, nunca en mi carrera profesional vi a Juan Pablo Varsky llegar a una transmisión sin tener la mínima preparación indispensable para hacer un partido de fútbol y esto lo juro para mis hijos”, sentenció el relator.

Además, destacó la “carrera intachable” de su compañero y lo definió como un colega de “fierro”. “Reitero, nos vamos a equivocar, nos equivocamos. Nos seguiremos equivocando, pero tenemos una pasión por lo que hacemos... venimos a dejar todo en cada transmisión y lo hacemos con una absoluta honestidad para todos ustedes”, sentenció al defender su profesionalismo.