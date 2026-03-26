Max Verstappen echó a un periodista inglés de la conferencia de prensa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Cuando apareció en la sala de prensa del circuito del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 se cortó el aire. Su actitud fue tan desafiante que generó alta tensión en el hospitality de Red Bull en Suzuka. Es que antes de iniciar la conferencia habitual antes de cada carrera, Max Verstappen tomó el micrófono para advertir: “No voy a hablar hasta que él se vaya”, en referencia al periodista Giles Richards, del medio inglés The Guardian, con quien ya había tenido un cruce en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2025, después de ganar la carrera y perder el Mundial contra Lando Norris.

El neerlandés lo miró fijo y le sostuvo la mirada a Richards, porque pretendía dejarle en claro que no se olvidaba de una pregunta que entendió como crítica injusta y con un cierta carga de intencionalidad negativa. Hubo un breve intercambio: Richards le consultó el motivo de esa determinación y Verstappen le dejó en claro que era por lo sucedido en el Abu Dhabi.

Periodista: -¿En serio?

Verstappen: -Sí.

P: -¿Por la pregunta del año pasado?

V: -Sí.

P: -¿Querés que me vaya?

V: -Sí.

P: -¿Por la pregunta que te hice en Abu Dhabi acerca de España?

V: -Sí. Andate.

P: -¿De verdad te molesta tanto?

V: -Andate.

V: -Ahora podemos empezar.

Aquella pregunta, en la rueda de prensa oficial tras el podio, fue la que hizo explotar a Verstappen: “Max, perdiste el campeonato por sólo dos puntos. ¿Qué pensás ahora del incidente con George Russell en España? En perspectiva, ¿lo lamentas?“.

Max Verstappen le pidió a Giles Richards, de The Guardian, que se retire de la conferencia de prensa. (AP Photo/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

El periodista británico se refería al toque con el Mercedes en la curva 5 de Montmeló. Verstappen fue sancionado y cambió un quinto puesto por un noveno lugar, lo que provocó que perdiese ocho puntos; el Mundial se decidió por dos. La respuesta del neerlandés, en aquella situación, ya tenía un tono molesto: “Olvidás todo lo demás que sucedió en mi temporada, lo único que mencionás es Barcelona con esa sonrisa estúpida. Es parte de las carreras, en la vida se aprende y el campeonato se compone de 24 carreras. También tuve muchos regalos anticipados de Navidad en la segunda mitad de la temporada, también podés preguntar por eso”, expresó Max entonces.

El carácter fuerte de Verstappen es una de las características principales del neerlandés, incluso, los que más lo conocen, aseguran que su instinto competitivo se potencia cuando encuentra un enojo que lo motorice. En 2022, boicoteó por un tiempo a Sky Sports F1 después de que uno de sus comentaristas dijera, refiriéndose al controvertido resultado del campeonato mundial de 2021, que Lewis Hamilton había sido “robado”. En referencia al desenlace del Gran Premio de Abu Dabi de 2021, cuando el entonces director de carrera, Michael Masi, no siguió el procedimiento correcto para reiniciar la carrera tras la salida del coche de seguridad, lo que sigue generando opiniones encontradas entre los fanáticos a la Fórmula 1.

Desde entonces, Verstappen se mantiene alerta con el trato de los medios de comunicación especializados y en varias oportunidades dejó en claro que siente que la cobertura de los incidentes en la pista en los que se ve involucrado tienden a tener un sesgo en su contra. “El problema en la F1 es que entre el 80 y el 85% de los medios de comunicación son británicos”, dijo tras ganar su cuarto título mundial en Qatar en 2024, cuando aquella definición estuvo dominada por una serie de enfrentamientos entre él y Lando Norris. “Desde hace tiempo que siento que algunas cosas que se escribieron sobre mí no eran justas”.

max: “you forget all the other stuff that happened in my season. the only thing you mention is barcelona. i knew that would come.”



he wasn’t having it pic.twitter.com/8GVCHPeIQ3 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) December 7, 2025

No es la primera vez que en un conferencia de prensa de Verstappen hay una situación de tensión. En junio de 2023 redujo sus respuestas a monosílabos en varias conferencias oficiales de la FIA después de ser sancionado por decir que “el coche estaba jodido”. Solo extendía sus explicaciones en las conferencias de prensa abiertas con los periodistas, fuera de las organizadas por la FIA. Y también había sido noticia en los últimos grandes premios por sus críticas sobre la nueva reglamentación técnica de la Fórmula 1.

Será cuestión ahora de ver cómo continuará esta tensión de Verstappen con algunos medios de comunicación, porque la postura que adoptó con el periodista de The Guardian, según cuentan en la intimidad de Red Bull, que parece que no tendrá problemas en tomarla con cualquier otro especialista que lo cuestione o critique por sus acciones. El neerlandés está dispuesto a todo, adentro y afuera de la pista.