Día 52 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 20 de abril en su 52° día de guerra, en el marco de fuertes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Crece la incertidumbre sobre cómo seguirá la guerra, luego de que Teherán atacara a dos buques en el estrecho de Ormuz ante el bloqueo impuesto por Washington y tras la captura de un petróleo iraní por parte de la Armada estadounidense.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Así fue el ataque de Estados Unidos a un carguero iraní que intentó evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz

Antes del restablecimiento del bloqueo por parte de Irán, EE.UU. anunció el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso.

Donald Trump aseguró que aseguró que Irán no puede “chantajear” a EE.UU. con Ormuz y dijo que las conversaciones con el régimen islámico “van bien”.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Soldados israelíes avanzan en el campo de batalla JALAA MAREY - AFP