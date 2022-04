El fallido de Raúl Castells: apuntó contra Javier Milei, pero lo confundió con César Milani

En medio de una gran polémica entre los dirigentes políticos sobre cómo se deben abordar los cortes de rutas y calles en el país, los piquetes continúan. Esta mañana, Raúl Castells protagonizó una protesta en la que bloqueó la ruta 3, altura Isidro Casanova. Como líder del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), el dirigente dialogó con 8:30 AM, el programa matutino que conduce Luis Majul por LN+, y apuntó en la entrevista contra los políticos no oficialistas, acusándolos de tener “odio hacia los pobres”, pero cuando quiso nombrar a Javier Milei lo confundió con César Milani.

“Esta es la respuesta a quienes planean quitar los planes”, dijo Castells en referencia a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, quien le pidió al Gobierno que les saquen los subsidios a quienes corten las calles. Y continuó: “20 millones de trabajadores no tienen para comer, 5 millones están en la indigencia, los jubilados estamos ganando $950 por día. ¿Qué somos?”. Tras enumerar los motivos por los cuales tomaron la decisión de cortar la ruta, el dirigente detalló que la medida de cortes era de alcance nacional con un plan de 100 manifestaciones para el día de hoy, en 23 provincias.

Durante su exposición, Castells hizo hincapié en su postura que alega que hay un cruzada política para ir en contra de los pobres. Consultado por parte de quiénes sería esta animosidad , Castells no dudó en dar nombres propios y apuntar a los considera que están en su contra: “Es la campaña de Larreta, Milani”, sostuvo, para luego aclarar que se refería a Javier Milei y no al exjefe del Ejército de la presidencia de Cristina Kirchner.

Raul Castells se confundió a Milani con Milei

El fallido del dirigente no pasó desapercibido debido a la gran notoriedad que cobró nuevamente el nombre de César Milani, en las últimas horas. El miércoles por la noche se dio a conocer que el exjefe del Ejército enfrentará un juicio que comenzará el 7 de julio próximo, acusado por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión que se extendió desde el 3 de julio de 2013 hasta el 24 de junio de 2015, bajo el mandato de Cristina Kirchner. El militar retirado no pudo justificar el origen de sus fondos utilizados para comprar una propiedad.

Castells se corrigió rápidamente para mencionar aclarar que se refería a Milei, en repudio al lanzamiento del “Movimiento Antipiquetero Argentino” y al proyecto de los libertarios destinado a castigar la presencia de menores en piquetes.

La manifestación fue el Ruta 3(Captura LN+)

En este sentido, el dirigente del MIJD señaló que “hay grandes mentiras por parte de los políticos” cuando se refieren a los supuestos los puestos laborales destinados a ese sector de la sociedad. “Les pido que digan donde hay trabajo, que nos den la dirección, que llamen a LN+ y digan dónde podemos ir a presentarnos y que van a tomar compañeros. Es mentira lo que dicen, que no tienen calificación, que no tienen oficio ni estudio”, dijo notablemente enojado Castells.

Las diferencias de posturas ante las manifestaciones

Mientras desde el Gobierno Nacional mantienen un postura en apoyo al derecho a la protesta, Horacio Rodríguez Larreta se posicionó determinantemente en contra de los cortes que perjudiquen la circulación. Luego de una semana culminada de protestas en el centro porteño, habló de una extorsión por parte de los movimiento sociales.

“¿A alguien se le ocurre que la gente viene en forma espontánea? Los traen extorsionados de que si no vienen, le sacan el plan”, expresó el jefe porteño en conferencia de prensa. En este sentido, indicó que los manifestantes utilizan a los menores de edad como escudo ante un posible desalojo de la ciudad. Y agregó: “Los que estaban acá no estaban cumpliendo. Hagan cumplir la ley, saquen los planes y van a ver que no vienen más”.

Horacio Rodríguez Larreta habló de los manifestantes.

A esta postura, se sumó el proyecto presentado por el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, en el que se pide la anulación de subsidios y planes sociales a las familias que acudan a las marchas y cortes de calle con menores de 16 años.