Legisladores de Javier Milei presentaron un proyecto para castigar la presencia de menores en piquetes

Tras lanzar el Movimiento Antipiquetero Argentino, el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra presentó un proyecto de ley que busca prohibir la presencia de niños y menores de edad en las manifestaciones piqueteras. Para lograrlo, la iniciativa que impulsan los diputados porteños del espacio liderado por Javier Milei plantea que a aquellas organizaciones sociales que lleven a menores de 16 años a sus cortes de calle o acampes se les deberán quitar los subsidios o cualquier beneficio económico que reciban del gobierno de la Ciudad .

Además, según el texto, serán las fuerzas de seguridad quienes “tendrán la obligación de corroborar qué Organización o Asociación Civil es la responsable de la presencia del menor de 16 años”.

“Agrupación piquetera que lleve niños en sus marchas, perderá inmediatamente sus asistencias sociales. No se negocia”; afirmó Marra en su cuenta de Twitter y apuntó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Hoy Larreta pidió que le quiten los planes sociales a quienes cortan la calle. Bueno, que empiece por su gobierno, que desde el 2009 subsidia a muchísimas cooperativas y organizaciones de Juan Grabois. Además de eso, en 2019 el GCBA les aumentó el subsidio a $243 millones. Hace 14 años gobiernan CABA y no han realizado ninguna acción real para terminar con los piquetes. No solo quienes transitan por las calles son los afectados, sino también los trabajadores que no pueden trabajar. Desde La Libertad Avanza terminaremos con este problema de raíz”.

Horas antes, Rodríguez Larreta había propuesto quitarle los planes sociales a quienes cortan calles, propuesta que fue descartada por el Gobierno Nacional. “Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, aseguró esta mañana Rodríguez Larreta. Y completó: “Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más” .

El proyecto de Marra también desató un cruce con el legislador del Frente de Izquierda-Unidad Gabriel Solano, quien acusó al libertario de machista. “Un machismo intolerable que cuestiona la participación de las mujeres en las luchas sociales. ¿O no sabe Marra que en la Ciudad faltan más de 30.000 vacantes [educativas] y que las familia y especialmente las madres no tienen donde dejar a sus hijos?”, lanzó el integrante del Polo Obrero. El liberal le contestó: “Jamás dije que fueran las mujeres quienes tuvieran que cuidar a los niños. En todo caso, el machista sos vos que lo da por sentado. Te falta deconstruirte”.

Jamás dije que fueran las mujeres quienes tuvieran que cuidar a los niños. En todo caso, el machista sos vos que lo da por sentado. Te falta deconstruirte 🤏🏼😎 https://t.co/EUVDUxE33S — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) April 5, 2022

Desde La Libertad Avanza se adjudican haber puesto este tema en agenda. El propio Milei lo celebró vía Twitter. “Parece que los focus group dicen que Ramiro Marra ha planteado un tema que es de interés de los habitantes de la CABA y que el Steve Jobs falso se enteró ahora”, ironizó el economista, en alusión a Larreta.

La semana pasada, Marra lanzó el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA). La base de la organización es un sitio web que promete demostrar cómo los cortes que complican el tránsito en la Ciudad “terminan afectando a la sociedad en general”. Para eso, harán un seguimiento de los piquetes: además de avisar aquellos programados, evaluarán los costos económicos que implican para “demostrar los daños que hacen”, informarán qué organizaciones están involucradas y quienes “están detrás de los piquetes”. También acompañarán las demandas de quienes los sufren.

Sumado a esto, hoy Marra también presentó junto a Oscar Zago otro proyecto en el cual piden una reducción del 50% de Ingresos Brutos a los comercios afectados por las manifestaciones, cortes y acampes llevadas adelante por organizaciones sociales. “Basta de joder al laburante”, afirmó.