Advertencia piquetera a Horacio Rodríguez Larreta: “Si llegan a querer reprimir, va a haber muertos”

“Yo le pregunto a Larreta: ¿no aprendiste nada del argentinazo?” . La frase pertenece a Mónica Sulle, dirigente del MST Teresa Vive, una de las organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, y su referencia explícita al estallido social de diciembre de 2001 no es casual. Fue la respuesta a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien propuso hoy la quita de la ayuda social a quienes corten calles. Una idea que la Casa Rosada, sin embargo, no tardó en salir a calificar de “inviable”.

“Que Larreta le saque los planes a las compañeras que atienden los comedores, que son las que contienen el hambre en los barrios, a ver si el Estado va a dar respuesta a todo lo que hacen las organizaciones sociales”, desafió Sulle ante la consulta de LA NACION. Es que en medio de la creciente conflictividad callejera, el gobierno porteño sostuvo que no permitirá un nuevo acampe sobre la avenida 9 de Julio. Sin embargo, para la coordinadora nacional del MST Teresa Vive, el desenlace de una eventual intervención policial podría ser dramático. “Si llegan a querer reprimir, por los miles y miles que somos, va a haber muertos” , advirtió la referente del MST Teresa Vive.

Acampe en la 9 de Julio frente al Ministerio de desarrollo Social. De a poco se levantan algunas carpas y comienza la limpieza del lugar Ricardo Pristupluk

“Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionada porque si no vienen les sacan el plan, porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, había asegurado Rodríguez Larreta esta mañana, en un claro endurecimiento en su postura ante el fenómeno de los piquetes, cuya cifra, solo en el mes de marzo, alcanzó los 800 a nivel nacional.

"Si no quieren que haya piqueteros, que haya trabajo formal." Mónica Sulle, dirigente del MST Teresa Vive

En ese sentido, Sulle le replicó que existe “una cantidad impresionante de gente que no tiene nada”, en el marco de una pobreza “que cada vez crece más”. Y agregó: “Si no quieren que haya piqueteros, que haya trabajo formal, por convenio, en alguna rama de la producción o de servicio, y no en la economía precarizada que parece que está institucionalizada”.

Eduardo Belliboni junto a Mónica Sulle Prensa MST Teresa Vive

Lo cierto es que fue el propio ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, uno de los encargados de poner paños fríos a la discusión. “El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita ”, señaló el funcionario.

Reunión con Zabaleta

En alerta y expectantes. Así están en las filas de las organizaciones piqueteras de cara a la reunión pactada para este jueves con el ministro Zabaleta. Durante el encuentro entre los dirigentes y el exintendente de Hurlingham –el quinto desde su asunción, en agosto pasado–, los dirigentes apuestan a obtener una respuesta concreta a sus demandas por parte de la cartera que gestiona la política social. De lo que allí suceda, aseguran, depende la continuidad del “plan de lucha” que votaron el mes pasado.

Según ese calendario, la fecha estipulada para la próxima medida de fuerza es el 13 de abril, aunque se desconoce todavía la modalidad que adoptaría. “Podría ser un acampe o un corte en los principales accesos”, deslizaron a LA NACION. La idea de la dirigencia social es ir acrecentando “la contundencia” de los reclamos. Y ponen el énfasis en que, a partir de ahora, “la pelota está del lado del Gobierno” .

“Haremos lo que consideremos necesario para el bienestar de nuestros compañeros” , sostuvo Sulle, una de las dirigentes más activas durante el acampe de 48 horas que tuvo lugar la semana pasada. Y aseguró que la hoja de ruta votada en Plaza de Mayo a mediados de marzo será evaluada luego de la reunión que mantendrán con Zabaleta. Desde la Unidad Piquetera reclaman una mejor asistencia en los comedores de los barrios y la ampliación de los programas Potenciar Trabajo, medida suspendida desde enero por el Gobierno. Esta semana, sin embargo, se pagaría un bono de $6000 para sus más de 1.200.000 beneficiarios.

“Toda nuestra política pública está en reorientar la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado”, indicó, por su parte, el ministro de Desarrollo Social, quien se refirió al encuentro que este jueves tendrá con las organizaciones al detallar que el objetivo de la reunión será “avanzar en este camino, que ya estamos transitando con otras organizaciones sociales, iglesias, municipios y gobernaciones”.