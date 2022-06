El filoso comentario de Luis Majul sobre Guillermo Moreno: “Es como que Jack el Destripador dé clases de cirugía”

En el pase de LN+ con Luis Novaresio, Luis Majul se refirió al comentario de Guillermo Moreno sobre la exposición de Cristina Kirchner y recordó su pasado como secretario de Comercio Interior durante el gobierno de la actual vicepresidenta. En ese contexto, el conductor hizo una fuerte comparación que no pasó desapercibida en el estudio.

Las declaraciones de Cristina dejaron mucha tela para cortar y generaron infinidad de reacciones. El asunto que generó más controversia fue su mirada sobre las organizaciones sociales y su rol en el cobro de planes sociales. Esto generó la respuesta de infinidad de dirigentes y hasta de Alberto Fernández, que más allá de su furcio de “garganta profunda” realizó una férrea defensa de estos movimientos.

Sin embargo, la vicepresidenta también dio definiciones económicas y su visión de por qué se genera la inflación en la Argentina. A partir de esto, se dieron también muchas reacciones y una fue la de Moreno, quien fue funcionario durante su gestión.

En diálogo con AM 750, el economista cruzó a CFK. “¿Qué necesidad tenía de hablar de economía? Si no sabe”, definió. En esa misma línea, cuestionó todo lo que involucró a la presentación: “Con esos cuadros ridículos que mostró. Innecesario. Demostró que no sabe nada ni ella ni el que se los hizo. Nadie obliga a Cristina a saber de economía. No tiene que hablar de lo que no sabe, es un error garrafal”. Por otro lado, calificó como “estupidez” las razones de la inflación que enumeró la expresidenta. “Eso es no entender cómo funciona la economía”, agregó.

La picante definición de Luis Majul sobre Guillermo Moreno

“La verdad, Moreno tiene razón”, manifestó Novaresio con respecto a la opinión del exsecretario de Comercio Interior sobre los motivos de la inflación. Allí fue cuando Majul deslizó su opinión de Moreno con una picante referencia: “El que te da clases de economía es el que cometió el delito de manipular los índices de inflación. Es como que Jack el Destripador te dé clases sobre cirugía”. El apodo refiere al asesino en serie que cometió al menos cinco homicidios en Londres y del que nunca se pudo saber su identidad.

El comentario generó la sonrisa de los presentes y luego continuó el debate sobre el tema en el estudio de LN+. Sobre esto, Novaresio también fue filoso al explicar la situación del oficialismo y la aparición de figuras políticas relacionadas con el kirchnerismo en el pasado: “El nivel de extravío de este gobierno permite que (Luis) D’Elía y Moreno tengan razón”.

La mención del periodista al dirigente social llega luego de unas declaraciones que se habían mostrado segundos antes. Al igual que Moreno, D’Elía también cargó contra Cristina. “Me dolía cuando veía que la señora tenía tres hoteles”, dijo en diálogo con C5N entre otras declaraciones. Horas antes, también se había manifestado en su cuenta de Twitter: “Flojita de memoria y de agradecimiento Cristina. Nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la CTA de Hugo Yasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández”.