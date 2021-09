El filoso editorial de Jony Viale: “Estamos en una tormenta peor que Santa Rosa”

Jonatan Viale abrió su editorial de este miércoles en +Realidad (LN+) contando la leyenda de la tormenta de Santa Rosa para luego comparar aquel fenómeno meteorológico con la actualidad de la Argentina. “Estamos atravesando una tormenta mucho peor y no nos damos cuenta”, comenzó.

“¿Qué incluye la tormenta populista?”, preguntó al aire. Luego, para responder a su retórica, recordó los preocupantes índices de muertes e infectados por Covid, vacunación, inflación, pobreza, precio del dólar, empresas fundidas y la caída histórica de consumo de carne en el país.

“Inseguridad, impunidad, crisis educativa ¿Te das cuenta de que es una tormenta mucho peor que Santa Rosa? Esta tormenta te mata, roba, empobrece, te liquida. Es la tormenta del kirchnerismo, del populismo”, analizó. Pero luego se centró en la figura de Alberto Fernández, a quien lo catalogó como “el capitán de un barco llamado Argentina” y recordó las medidas tomadas durante la pandemia mientras que, en paralelo, remarcó las reuniones en Olivos y el cumpleaños de Fabiola Yáñez.

La tormenta populista, mucho peor que Santa Rosa. El editorial de Jonatan Viale.

“Todavía no llegamos a la mitad del Gobierno y el capitán jura que no va a traicionar a la tripulación”, indicó. “Jefe, con todo respeto”, le habló al Presidente. “Usted no puede traicionar a nadie porque no tiene con qué. El Presidente de la Nación se convirtió en un lastre”, sentenció.

A partir de esa frase, su análisis se centró exclusivamente en la figura de Alberto Fernández. “Hoy es un pianta-votos. Es preocupantemente débil. Muchos, incluso, lo comparan con el peor momento de Fernando De La Rúa”, arremetió. En ese sentido, comparó a ambos presidentes y criticó fuertemente al actual mandatario.

“De La Rúa no robó vacunas, no fue puesto a dedo, no operó en la Justicia para salvar a su vice, no hacía fiestas con chicas en Olivos y nunca fue un panqueque. De La Rúa hizo una pésima gestión económica que terminó con el corralito y con los saqueos y algún día se sabrá quiénes impulsaron esos saqueos en lo más profundo del conurbano bonaerense”, advirtió.

Por último, se detuvo en los dichos de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, repasó los últimos gobiernos en su distrito y comparó la situación de la localidad bonaerense con la del país. “¿Sabés cómo se llama lo que le pasó a Quilmes? Lo mismo que le pasó al país, una tormenta muy destructiva llamada populismo”, completó Viale su editorial.

