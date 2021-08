La reacción de Eduardo Feinmann y Jony Viale ante el video de Ginés González García insultado en Puerto Madero

En su tradicional pase en LN+, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale analizaron la situación que vivió el exministro de Salud, Ginés González García, que fue increpado por los comensales en un restaurante de Puerto Madero el pasado sábado por la noche. Los periodistas se refirieron a ese hecho, al que calificaron como “repudio social” y se preguntaron: “¿Qué es lo que había que hacer (con Ginés)? ¿Felicitarlo?”.

Los conductores de El Noticiero de LN+ y +Realidad dedicaron parte de su pase a referirse a lo que le sucedió al exministro de Salud el sábado por la noche. Primero, Feinmann presentó el video que circuló en las redes sobre el mal momento de González García de la siguiente manera: “Esto pasó el fin de semana en un restaurante de Puerto Madero que se llama Marcelo. Repleto el lugar y de repente ven a Ginés y pasó esto”.

La reacción de Feinmann y Viale luego de ver el video de Ginés en Marcelo

Luego de pasar el video, al regresar al piso, de nuevo tomó la palabra el conductor de El Noticiero de LN+, para hacer una broma. “Hoy me decían que la gente ahí le decía chorro, caradura (a Ginés). No sé cuántas cosas más. Para mí le decían: ‘Miniterio (sic), tenemo Miniterio”, dijo el periodista, remedando el canto que fue una arenga para el exministro cuando asumió su cartera, en 2019.

Por su parte, Viale leyó la defensa al exministro que realizó Aníbal Fernández por Twitter, en la que el funcionario kirchnerista le echaba la culpa del hecho al “hueco del coco de estos tilingos”, en referencia a los que le habían gritado a González García en el restaurante Marcelo.

A continuación, el conductor de +Realidad conjeturó: “¿Qué se podía esperar? Ginés llega 8 o 9 de la noche a un restaurante de Puerto Madero, con mucha gente que seguramente sufrió la falta de vacunas, en un local concurrido por gente grande. A mi no me gusta el escrache. Para mí no es escrache”.

“Para mí es repudio social, porque no lo fueron a buscar. Se encontraron con el personaje que se levantaba y se estaba yendo”, apuntó Feinmann, que agregó que los escraches “eran organizados”.

“Además de eso -tomó la palabra Viale-, ¿Qué es lo que esperaba Aníbal? ¡Que le dijeran: ‘Bravo Ginés, estupenda su gestión, lo felicito por afanarse las vacunas, por no traer Pfizer, por los 111.000 muertos’?”

“¿Qué tenía que hacer la gente? ¿Felicitarlo?”

“¿Que tenía que hacer la gente? -continuó con sus preguntas el conductor de +Realidad- ¿Darle una palmadita en la espalda y decirle: ‘Muy bien por preocuparte más por el dengue que por el Covid?’ ¿Eso tenía que pasar?”.

“¿Qué reacción social se puede esperar después de que este tipo, este personaje nefasto se fue a España después de robarse las vacunas?”, preguntó Viale.

“Estábamos todos encerrados acá, que era la segunda ola y este tipo tomando vinito en Madrid”, recordó Feinmann, en referencia al viaje que hizo González García a España en el mes de junio de este año.

Viale retomó la palabra para hacer un racconto a su estilo de la gestión del exministro de Salud, que renunció a su cargo luego del escándalo del vacunatorio vip. “Montó la cuarentena más larga del mundo. Aún así hay 111.000 muertos, cinco millones de contagios. Prometió 60 millones de vacunas para julio y no llegaron. Puso a su amigo (Hugo) Sigman por encima de Pfizer. Puso a Sputnik por encima de Pfizer. Así nos fue”.

Sobre el final, el conductor de +Realidad acotó que González García también había montado el vacunatorio vip y reflexionó: “¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Felicitarlo? Me parece que este es un tema para debatir. Me preocupan las reacciones sociales así, porque es feo”.

“Es horrible, pero qué se yo, la gente reacciona como le sale”, concluyó Feinmann.

LA NACION