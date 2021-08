El irónico comentario de Eduardo Feinmann sobre Sabina Frederic: “¡Qué divertido que te baleen!”

Luego de que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijera que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido” que la Argentina, su par bonaerense, Sergio Berni, la cruzó: “El daño de las palabras es grandísimo. Capaz cree que nosotros vivimos de joda y por eso en pleno Olivosgate salió a pedir la reelección del Presidente”. En medio de aclaraciones oficiales sobre la frase, el periodista Eduardo Feinmann se refirió a esto en LN+ con un irónico comentario: “¡Qué divertido que te baleen!”.

En el pase entre el programa de Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, ambos analizaron la frase con un ida y vuelta cargado de ironía, que comenzó, antes que nada, remarcando la polémica que se generó.

El irónico comentario de Feinmann dedicado a Frederic

“Es de una gravedad muy grande, no es una pavada. Porque la inseguridad siempre estuvo en el tope de las preocupaciones de los argentinos. Es algo como el Olivosgate, que todos vieron la foto y entendieron. Cuando te hacés el gil con la inseguridad, la gente se da cuenta de que no ves lo que todos ven. Frederic está desconectada y choca profundamente con la gente”, aseguró Rossi. Ante eso, su colega señaló: “Suiza no tiene inseguridad pero es aburrido, como si fuera divertido que maten a la gente, la afanen, les roben las zapatillas a los chicos; si eso le parece más divertido que Suiza, es una patada al hígado, es una bajeza de esta señora”.

A continuación, ambos criticaron a la ministra y aseguraron que su comentario es de “sociólogo de café porteño”, que “cree que hace algo para combatir la inseguridad”. Y, a partir de ahí, Feinmann arremetió con ironía: “A Frederic le debe parecer divertido que los delincuentes maten gente, que te peguen un balazo... 42% de pobre ¡es muy divertido! La inflación más alta... ¡Qué divertido! Qué pelotud... los suizos que no tienen 7 de cada 10 chicos pobres”.

Luego, ambos vieron un compilado de hechos de inseguridad que se vivieron en los últimos meses, donde se reflejaron robos, tiroteos, entraderas y arrebatos, entre otros delitos. “Esto es re divertido, no pasa en Suiza. Seguro se mata de risa Frederic creyendo que esto es divertido... ¡Qué divertido que los delincuentes te baleen, qué aburridos los suizos! La pasamos lindo acá”, cerró Feinmann.

