El pronóstico de Roberto Debbag sobre la diseminación de la variante ómicron en la Argentina

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag, insiste en la necesidad de que la Argentina se prepare ante un incremento de la variante ómicron en el país. Observa con atención lo que pasa en Europa, en países desarrollados como Alemania y Dinamarca y repite: “La ómicron está produciendo estragos en el mundo”.

En este contexto, en diálogo con La Cornisa, por LN+, el médico sostuvo que el incremento de casos que se ha visto en las últimas semanas puede tratarse tanto de delta como de la nueva variante, pero como en el país no se estudia de forma adecuada, no hay precisiones al respecto. No obstante, Debbag aseguró que “sin lugar a dudas” la variante ómicron se encuentra en diversos puntos de la Argentina, y en efecto lanzó: “Va a impactar en las próximas dos o tres semanas”.

“Pareciera que hay una sensación de que es una variante de poca letalidad, pero lo que se está viendo es que al ser un virus de los más trasmisibles, produce tres o cinco o siete veces más cantidad de casos y los hospitales empiezan a tener también problemas de asistencia porque se sobrecarga el sistema, como en Alemania. Esa es la preocupación en la Argentina, cómo nos preparamos para eso y qué estamos haciendo para saber si este incremento es solo de variante delta o si ya hay variante ómicron”, cuestionó.

Alerta mundial por la variante Ómicron. El análisis de Roberto Debbag

Una vez más, enfatizó en la necesidad de acelerar el proceso de vacunación y completar los esquemas de aquellos que recibieron una sola dosis, mientras que pidió aplicar una tercera dosis a todos los mayores de 18 años.

Debbag había dicho días atrás en diálogo con LN+ que el aumento de casos de las últimas semanas se debe a la variante delta y a una baja en la inmunidad de la población, debido al tiempo que pasó desde el primer período de vacunación. “El pase sanitario es un humo para no visualizar que hoy la tercera dosis debería ser aplicada en miles de argentinos en todas las jurisdicciones”, cuestionó el médico. Y argumentó: “A los cuatro meses cae la inmunidad, eso dice la ciencia”.

El médico se refirió al último aumento de casos y aseguró: “Esto que vemos es delta”. Pero, además sostuvo que la Argentina ya tiene circulación de ómicron comunitaria. “Cuando veo pacientes que tienen dos dosis de vacuna y tiene una infección, tiene que ser estudiado por ómicron”, dijo.

En este sentido, el profesional de la salud dijo que la alta transmisibilidad de la variante ómicron puede hacer que no se acelere el fin de la pandemia y que esta siga ocurriendo durante muchos años. “Ómicron puede restaurar lo peor de la pandemia, pero no porque esta afecte y tenga letalidad, sino porque puede aparecer una nueva”, manifestó.

Una vez más, enfatizó sobre la necesidad de aplicar la tercera dosis de la vacuna: “Se tiene que acelerar la tercera dosis porque no es un refuerzo, es parte de la vacunación”. Y sumó: “Tenemos una oportunidad: abran los centros de vacuna, abran las farmacias, den acceso a vacunas así la gente se va a vacunar”.