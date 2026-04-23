Qué se sabe del otro argentino detenido en Brasil por insultos racistas

Un nuevo caso de injuria racial protagonizado por un argentino en Brasil volvió a generar repercusión en las últimas horas. Se trata de José Luis Haile, de 67 años, quien fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven en la fila de un supermercado.

El episodio ocurrió a poco más de tres meses del caso de la abogada Agostina Páez, lo que vuelve a poner el foco en una seguidilla de hechos similares protagonizados por ciudadanos argentinos en ese país.

Cómo fue el episodio

El hecho ocurrió en un supermercado del barrio de Copacabana, cuando Haile se impacientó por una demora en la caja.

Según la reconstrucción judicial, una joven repartidora, Samara Rodrigues de Lima, se ubicó en una fila para agilizar su trabajo. El hombre se colocó detrás y comenzó a quejarse por la espera.

Cuando la joven intervino para explicar la situación, el acusado reaccionó de manera agresiva: primero le exigió silencio y luego le dirigió insultos racistas, entre ellos la expresión “negra puta”, que habría repetido en dos ocasiones.

José Luis Haile, argentino detenido en Brasil Facebook

La detención en flagrancia

El episodio fue presenciado por otras personas, incluido otro argentino que dio aviso a la Guardia Municipal. Los agentes intervinieron en el lugar y detuvieron a Haile en flagrancia, para luego trasladarlo a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Río de Janeiro.

Un video registró el momento en que era escoltado por efectivos hacia la dependencia policial.

Detención de un argentino por injuria racial en Copacabana

Qué decidió la Justicia

Horas después, la Justicia brasileña avanzó con rapidez: convirtió la detención en prisión preventiva, lo que implica que el acusado permanecerá detenido mientras avanza la causa.

Desde 2023, Brasil equiparó la injuria racial con el delito de racismo, lo que implica un endurecimiento de las penas: es imprescriptible y no excarcelable mediante fianza en sede policial.

José Luis Haile, argentino detenido en Brasil Facebook

Diferencias con el caso Páez

El nuevo episodio presenta diferencias con el caso de Agostina Páez, que también fue acusada por insultos racistas en Río de Janeiro.

Agostina Páez realizó movimientos racistas contra el personal de un bar en Brasil

Mientras la abogada argentina estaba como turista y logró regresar al país tras pagar una caución, Haile es residente en Brasil desde hace al menos dos años, lo que podría agravar su situación judicial, debido a que se presupone un mayor conocimiento de la cultura local.