El tenso cruce entre el Chino Navarro y Pablo Rossi: “Ustedes son gerentes de la pobreza”

Este martes, en el programa Hora 17, se produjo un tenso intercambio de opiniones entre el conductor del programa, Pablo Rossi, y el dirigente social del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro. De manera vehemente, discutieron sobre la situación del país y los movimientos sociales. “Ustedes son gerentes de la pobreza”, arremetió el periodista. “No, mi amor, estás equivocado”, respondió el dirigente.

El representante del Movimiento Evita estuvo como invitado a LN+ para dialogar con Rossi, en una charla que estuvo plagada de picantes intercambios. En principio, cuando Navarro hablaba sobre la necesidad de afianzar un proyecto para el país, de “discutir un programa para todos”, el periodista le preguntó acerca del modelo populista.

El tenso cruce entre el Chino Navarro y Pablo Rossi: "No, mi amor"

“¿El populismo no creés que ha tocado su límite, que no es viable?”, preguntó Rossi. “No tengo ganas de contestar, porque no sé qué es el populismo. ¿Qué es el populismo”, inquirió, a su tiempo, el dirigente del Movimiento Evita.

“Es el uso de los pobres con fines políticos”, replicó el conductor de Hora 17. “¿De dónde salió eso?”, repreguntó Navarro. “De Ernesto Laclau, La razón populista, fue el intelectual que fundó el kirchnerismo”, respondió el conductor. “No lo comparto. No creo en una Argentina que tenga 40 por ciento de pobres”, sentenció el dirigente. “Yo tampoco”, dijo Rossi. “Lo que quiero e insto es a que trabajemos para resolverlo”, arremetió Navarro.

“¿Ustedes han sacado a alguien de la pobreza desde el Movimiento Evita?”, fue la nueva pregunta del periodista. “Pero, mi amor, si te acabo de decir que en el año 75 había un dígito de pobres y hoy hay 40 por ciento. Y soy parte de la clase política. No me puedo hacer el distraído”, respondió el dirigente.

“Pero sos funcionario hoy”, le aclaró Rossi, en referencia al cargo del dirigente como secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete. “Obviamente, pero trabajo para revertir eso”, respondió Navarro.

A continuación, el periodista preguntó: “¿Y en qué fallaste?”. “No tenemos un modelo de Nación. A ver: viene (Mauricio) Macri: bajamos los impuestos, van a venir las inversiones. Terminamos endeudándonos. Venimos nosotros: lo que hizo Macri está mal. Hacemos otra cosa. Vino la pandemia...”, contestó Navarro.

“¿No es más fácil, más inteligente, que los sectores económicos, políticos, gremiales y los que tengan vocación diseñemos un modelo y determinemos qué hacer, qué Argentina queremos de acá a 20 años’”, se preguntó entonces el dirigente.

“¿Sabés cuál es el modelo? Es que venga gente a invertir”, apuntó Rossi.

“Respondeme a lo que te pregunto”

Más adelante, el dirigente contó cómo le había ido al Movimiento Evita en tiempos de Macri. Dijo primero que no tenían ningún comedor, que después de “los tarifazos, la devaluación y las primeras medias del macrismo, empezaron a crecer”.

Entonces, Rossi llamó a todas esas medidas del Gobierno anterior como un “sinceramiento económico”. “Fue la bomba activa que dejó Cristina (Kirchner). Y no es para defenderlo a Macri, es porque esa parte se omite”, agregó el conductor de LN+. “Bueno, si no lo defendés, defendelo (a Macri), decilo sin prejuicios”, lo chicaneó Navarro.

“No, no me hace falta a mí”, replicó Rossi, que aseguró luego que fue crítico de la política económica del macrismo. “Pero vos hablás y te respondés solo”, arremetió luego el dirigente social, cuando no podía explayarse en sus conceptos. “Quiero que me respondas a lo que te pregunto”, le aclaró Rossi.

“Dejame responder -dijo el dirigente del Evita-. ¿Hubo tarifazo? ¿Hubo devaluación? ¿Hubo inflación?”. “Hubo”, respondió Rossi. “La gente nos empezaba a decir que no alcanzaba la guita para comer”, añadió Navarro. “Como ahora”, replico Rossi.

“Sí, sí, como ahora”, respondió el dirigente, con vehemencia, y agregó: “Con la diferencia de que ahora hay una pandemia. En aquella época no había pandemia. Y es mundial la pandemia. No la trajo Alberto (Fernández) con Dylan. Es mundial”.

Más adelante, el dirigente contó de una visita a la ministra de Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri, Carolina Stanley, en la que, junto a Emilio Pérsico (otro dirigente del Movimiento Evita), apostaron que al finalizar el gobierno de Cambiemos seguramente iba a haber más de mil comedores, mientras la funcionaria les aseguraba que eso no iba a pasar.

“¿Sabés con cuantos comedores terminamos? Con 7000″, finalizó la anécdota Navarro. “Les fue perfecto, entonces -respondió Rossi-. Ustedes son gerentes de la pobreza, Chino. Son administradores de la pobreza”.

“No, mi amor, estás equivocado. ¿Cómo vas a decir que Macri hace un tarifazo, devalúa, genera inflación, y la culpa de la pobreza es de los pobres? ¡Es una cosa increíble!”, contestó Navarro.

Sobre el final, Rossi le agradeció al dirigente el “debate acalorado”, y Navarro respondió: “No, yo no estoy acalorado. Pero si nos seguimos peleando, no tenemos destino”.