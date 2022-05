Es argentino, emigró a Qatar y contó cuánto cuesta comer: “15 qataríes”

Este martes, el periodista Paulino Rodriguez dialogó en su programa de LN+ con Marcelo Martínez, un argentino que arribó junto a su pareja a Qatar y explicó cómo es vivir del otro lado del mundo. Con una serie de respuestas a la catarata de dudas de los periodistas, se explayó sobre sus métodos para sobrevivir sin trabajo fijo y, también, sobre cuánto sale poder alimentarse, una de las grandes inquietudes que sobrevuelan a la hora de tomar la decisión de partir para la cita mundialista.

Para romper el hielo, Rodrigues, asombrado por la antelación en su llegada, le consultó el por qué de su estadía: “Nos casamos y aprovechamos la luna de miel para venir para acá. A mi mujer le cerró la idea porque el viaje tenía una escala por Egipto y eso contribuyó un poco para que se dé”.

De profesión abogado, Marcelo, quien confesó que es fanático de la selección argentina y no se perdió ninguna de las últimas competencias, comentó cómo era su vida en Argentina: “Vivía en Barracas y un mix de circunstancias nos trajeron hasta acá. Empezamos con un proyecto de un negocio en febrero de 2020 y en marzo, por la cuarentena, ni lo pudimos abrir. Estuvimos un año pagando cosas y nunca lo pudimos hacer caminar”.

Con una cámara en mano y auriculares, interactuó con Rodrigues y le dio un pantallazo de cómo era la ciudad donde estaba alojado: “Estoy en un barrio donde hay comercios, casas de electricidad, los edificios tienen una identidad arquitectónica bien árabe. Es un lugar seguro, no está militarizado y hay muchas cámaras. En este momento estoy con el ‘palito de la selfie’ filmando y no tengo temor a que me lo quieran manotear”.

Al emigrar a otro país y chocarse con otra cultura, la consulta recurrente es la comunicación con las otras personas. Ante ello, Martínez aseguró que se comunica en un inglés básico “que aprendió en la secundaria” y el desafío es poder lograr mayor fluidez en la práctica para conseguir un trabajo en territorio qatarí, donde calificó a los ciudadanos como “muy receptivos”.

El periodista, atento a cada declaración, puso el foco en la cuestión monetaria, uno de los temas que más se aborda a la hora de armar las valijas. Del otro lado de la pantalla, el ejemplo estuvo puesto en lo que sale alimentarse. “Tenés dos escenarios: si querés salir a comer afuera o ir a un supermercado. En el primer caso, una comida promedio, estilo asiática, que sería un pedazo de carne y algunos granos puede costar 15 qataríes (5 dólares). Caso contrario el almacén, donde conseguís de todo, pero capaz la carne esté un poquito más cara que lo común”, aseveró.

Por último, más a tono con lo que será la llegada de la selección argentina para disputar el Mundial, el entrevistado contó que tuvo la chance de conocer a Leandro Paredes: “Vino el PSG para acá y pude lograr que Paredes me la firme. Es un crack, él me llamó y me saqué una foto”.