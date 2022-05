Tras escuchar a la mamá de Chano, Eduardo Feinmann le pidió al Gobierno que actúe contra el consumo de drogas

Este lunes, Marina Charpentier se presentó ante el Senado de la Nación para exponer en una jornada de reflexión y debate a 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones. El relato de la mujer conmovió a todos los presentes y se dio poco después de que su hijo, el músico Chano Moreno Charpentier, sea internado de urgencia en una clínica de rehabilitación por consecuencia de sus adicciones. Sobre este relato hizo hincapié Eduardo Feinmann en su programa radial Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre). El periodista aportó su punto de vista y le realizó un contundente pedido al Gobierno.

“Volvemos con el tema de la droga, de lo mal que hace. Sigan banalizándola, sigan hablando por ejemplo de consumo social y recreacional. Sigan por el camino de abrirle paso a la droga libre en la república Argentina y sigan destrozando familias, como la del propio Chano”, introdujo el conductor sobre el tema.

Eduardo Feinmann sobre Chano

A continuación, se refirió a Marina Charpentier y sostuvo que “es una mujer con un coraje brutal”. Con ese escenario, expuso en su ciclo un fragmento del discurso que dio en el Senado de la Nación, con el pedido expreso de modificar la Ley de Salud Mental que impide que un adicto pueda ser internado contra su voluntad. Allí, planteó que hace 20 años su hijo es adicto y aportó ejemplos de otras madres que viven experiencias similares.

“Mi hijo tiene 40 años y hace 20 es adicto. Todo este tiempo dimos la batalla. No tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé que va pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo. Estoy acá por Natalia, una madre de seis hijos que ayer me contó que internó a su hijo un montón de veces mientras fue menor y, cuando fue mayor, con 22 años, se ahorcó en la plaza de su barrio. Lo descubrió su hermano yendo a comprar el desayuno a la mañana. Esa mamá no tiene más a su hijo. El hermano de él, que también consume, al mes intentó ahorcarse en la misma plaza y en el mismo árbol. Pidió ayuda para que lo internen, contrató a un abogado, luchó contra viento y marea, ese hijo intentó ahorcarse otra vez en la comunidad terapéutica y gracias a Dios hoy está limpio”, relató Charpentier en una de las partes de su discurso.

“Tiene un tercer hijo que consume sin parar y al que no logra internar. También hablo por Estela, que está acá, cuyo su hijo también fue internado un montón de veces. Cada vez que hablamos me dice: ‘A mi hijo no lo tengo y lucho por el tuyo’, porque su hijo se pegó un tiro”, agregó con la voz entrecortada.

Luego de pasar en vivo este pasaje del relato de Charpentier, el periodista se dirigió hacia los funcionarios. “Es realmente impactante, si los señores senadores y la política no se conmueve con los dichos de Marina, en realidad no sé si son personas de bien”, subrayó.

Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, en la jornada de reflexión y debate a 11 años de la Ley de Salud Mental y Adicciones en el Senado la Nación Gerardo Viercovich

A continuación, le dio paso a otro fragmento del discurso de Marina, en el que planteó que son cientos los padres y madres que le escriben preocupados por la adicción de sus hijos y que nunca se atrevieron a contarle a otra persona.

“¿Por qué tenemos que avergonzarnos que tenemos un hijo con la enfermedad de la adicción? No hay derecho. No lo entiendo y no lo entenderé. Mi hijo y el hijo de tantas madres y familias son personas sensibles, que están enfermas, que sufren, que tienen el síntoma, y atrás hay una tristeza profunda. Yo vengo acá para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar”, expresó.

Sobre este interrogante hizo hincapié Feinmann, quien también se preguntó: “¿Cómo la van a ayudar a Marina y a millones de ellas en Argentina? ¿Cómo van a hacer? Hagan algo, no solamente con la Ley de Salud Mental, sino también con el tema de las adicciones”.

Por último, se refirió nuevamente al Gobierno y manifestó: “No jugueteen con las drogas, no hagan apología. Desde altos funcionarios del Gobierno a muchos comunicadores en los medios. Están romantizando la droga en la Argentina y están llevando al sufrimiento de millones de personas y familias argentinas que también las destruyen”.