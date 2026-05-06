Estas son las mejores fotos en alta definición tomadas por los astronautas de Artemis II

Tras el regreso de los astronautas de la misión Artemis II, la NASA difundió una recopilación de 12.000 fotos capturadas por los tripulantes de la cápsula Orión.

A través del sitio web Gateway to Astronaut Photography of Earth de la NASA, se pueden observar las fotografías de la misión que marcó un antes y un después a nivel mundial.

Una selección de las últimas imágenes difundidas por la NASA

La NASA difundió más de 12.000 imágenes en alta definición

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La NASA publicó imágenes de la misión Artemis II

Exploración del “lado oculto”

Artemis II rompió un récord: la tripulación alcanzó los 406.771 kilómetros de distancia de la Tierra, superando la marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970.

Gran parte de estas imágenes reflejan las seis horas en las que los astronautas recorrieron el lado oculto de la Luna, donde observaron una superficie marcada por impactos cósmicos y registraron destellos provocados por meteoritos.

Desde el Centro Espacial Johnson, científicos siguieron en tiempo real los datos enviados por la nave, en lo que representa el primer regreso de astronautas a las cercanías del satélite desde la era Apolo.

Artemis II: el emotivo gesto que sorprendió en plena misión y se volvió viral (Video: NASA)

La misión no solo tuvo impacto visual. También incluyó una intensa agenda científica: los astronautas analizaron 35 puntos de interés geológico, entre ellos antiguos flujos de lava, grandes cráteres y zonas históricas como los sitios de alunizaje de Apolo 12 y 14.

Entre las formaciones destacadas se encuentran:

Mare Orientale , una cuenca de más de 900 kilómetros

, una cuenca de más de 900 kilómetros Cráter Hertzsprung, de unos 600 kilómetros

Además, uno de los momentos más emotivos fue la propuesta de nombrar dos cráteres: “Integrity”, en honor a la cápsula, y “Carroll”, dedicado a la esposa fallecida del comandante Wiseman. “Es un punto brillante en la Luna… y nos gustaría llamarlo Carroll”, expresó Hansen conmovido.

El regreso a la Tierra

La nave Orión realizó su vuelta mediante una trayectoria de retorno libre, un recorrido que utiliza la gravedad lunar para garantizar mayor seguridad.

Durante el regreso, la tripulación también presenció un eclipse solar, otro fenómeno excepcional que se suma a la lista de experiencias únicas de la misión.

El amerizaje tuvo lugar frente a la costa de San Diego, lo que marcó el cierre de un viaje de diez días que ya quedó grabado en la historia.