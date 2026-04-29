Por qué EE.UU. no quiere aceptar la oferta de Irán para terminar con la guerra, según un experto internacional

A dos meses de que haya comenzado el conflicto en Medio Oriente, Donald Trump publicó en su cuenta oficial de Truth Social una amenaza directa, con el fin de “espabilar” al régimen iraní, para llegar a alguna negociación. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto explicó en LN+, las declaraciones del mandatario.

Fuerte mensaje de Trump a Irán a dos meses de la guerra

“Esta visión de como si no estuviese pasando nada, cuánto tiempo se puede fingir demencia, cuánto tiempo se puede vivir en este limbo, cuando estamos ya en dos meses y un día de esta guerra”. subrayó Repetto.

“Ayer un militar iraní les cuento decía que la guerra no terminó, que se están preparando y viendo todos los objetivos. El tema es que a nivel militar, evidentemente a ninguna de las dos partes les conviene seguir combatiendo y están viendo de qué forma seguir el conflicto”, sumó.

Asimismo, enfatizó: “Es esta realidad paralela dentro de lo que es lo dramático de un conflicto”.

Andres Repetto en LN+

En cuanto al contexto en el cual se enmarcan estas amenazas, el analista internacional remarcó: “Ayer el presidente en medio de la gala con el rey de Gran Bretaña, con el discurso del Congreso, que pone de manifiesto los valores de la amistad entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, con un discurso, justamente donde un rey marca la importancia de la democracia y los frenos y contrapesos”

Las negociaciones de EE.UU con Irán para terminar con la guerra

Tras las idas y vueltas de Donald Trump en medio del conflicto en Medio Oriente, las negociaciones y los comunicaciones con el régimen iraní, se fueron modificando, con el correr de los días.

Ante la consulta de una posible acuerdo, Repetto sostuvo: “El entorno del presidente está diciendo que no están dispuestos a firmar el acuerdo con los iraníes, pero tampoco parecen estar dispuestos a dar otro paso".

“Mientras tanto la realidad es que el bloqueo de los Estados Unidos continúa, el bloqueo de los iraníes continúa, el precio de la nafta en los Estados Unidos está como nunca antes en su nivel más alto”, agregó

Asimismo, el analista se preguntó si el mandatario estadounidense pordrá “estirar esta situación” hasta las elecciones en noviembre, debido a que su imagen se vio modificada tras sus declaraciones en sus redes sociales.

“Parece que es la política que está intentando mantener el presidente de los Estados Unidos, mientras los iraníes están buscando dónde guardar ese petróleo para que no dañe, la fuente de su riqueza y la fuente de lo que le da el mantenimiento a nivel militar”, remarcó el analista.