Por qué la guerra en Medio Oriente entró en una nueva fase y qué se puede esperar, según un experto internacional

El escenario geopolítico en Medio Oriente experimenta una transformación abrupta tras una serie de ataques contra instalaciones estratégicas. Según detalló Andrés Repetto en diálogo con LN+, el impacto de doce misiles balísticos, misiles crucero y drones contra una de las refinerías más importantes de Emiratos Árabes Unidos representa una clara evidencia de una “nueva fase de la guerra en Medio Oriente”.

“Otras imágenes que nos hacen acordar a los primeras semanas del conflicto y otra imagen totalmente diferente pero que marca también lo que se está viviendo dentro de Estados Unidos presidente trump diciendo que el petróleo va a bajar y una protesta en la ciudad de Washington, bastante inusual, que ya va por su cuarto día que logró acaparar la atención de la prensa”, remarcó.

Andres Repetto en LN+

Este episodio, que involucra a un aliado clave de Washington y un actor fundamental en el mercado petrolero global, se suma a una cadena de hostilidades que incluye enfrentamientos navales donde el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su administración podría “borrar a Irán de la faz de la tierra si son atacados sus barcos”.

En este contexto, Repetto se refirió al activista que se subio a la cima de un puente para reclamar el fin de la guerra. “Un hombre que hace cuatro días, no tenemos información que en estas últimas horas lo hayan bajado, así que veremos qué es lo que pasa”.

Según el analista el hombre protesta contra la guerra en Irán, lo que provocó que más gente se presente en la base del puente, muchos de ellos diciéndole que baje, mientras que otros le agradecieron su manera de protesta contra la guerra de Irán. “Claramente no es popular en los Estados Unidos, y una protesta que empieza a dar la vuelta al mundo“.

Asimismo, el analista concluyó: La pregunta es cuándo va a terminar la guerra y si la guerra termina cuando el presidente de Estados Unidos, como comandante en jefe quiere” y enseguida agregó: “Una guerra se sabe cómo empieza, no cómo sigue, menos cómo termina. Esa frase más vigente que nunca”.