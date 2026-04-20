El lapidario descargo de Leonardo Astrada por el penal no cobrado a River

Leonardo Astrada, exjugador de River y hoy panelista de F10 (ESPN), analizó la derrota del Millonario contra Boca por 1-0 con gol de Leandro Paredes. El foco estuvo puesto en el arbitraje de Darío Herrera, quien quedó en el ojo de la tormenta por la polémica del final del partido cuando Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta en el área e hizo caso omiso a la protesta general de los jugadores locales.

El penal que pidió todo River en el Superclásico

“El resultado es mentiroso”, lanzó, tajante, en primera medida para luego desviar el foco en la tarea del árbitro: “En primer lugar, me preocupó lo del árbitro, porque en un momento, cuando Boca estaba presionado, cobró tres o cuatro faltas mitad de cancha para sacar a Boca de atrás. Y, a partir de ahí, después River tuvo dos equivocaciones defensivas que las pagó muy caro”.

A la hora de desglosar las acciones, Astrada mencionó que Boca tuvo las chances más claras en el final del primer tiempo donde se terminó poniendo en ventaja con el gol de Paredes.

Leonardo Astrada cargó contra el arbitraje del Superclásico ESPN

“Tuvo una jugada previa de Merentiel que erró el gol y después la del penal. Creo que River intentó jugar, fue dominador de todo sin tener la profundidad necesaria”, resumió.

Astrada centró el foco de la crítica en lo que para él era un claro penal de Blanco sobre Martínez Quarta y apuntó contra el VAR, a cargo de Héctor Paletta: “Era un claro penal en el final. Si vos cobrás un empujón en mitad de cancha, el empujón que está en el final es penal”.

Los jugadores de River enfurecidos rodean al árbitro JUAN MABROMATA - AFP

“Es increíble el penal que no cobra. En ningún momento va a disputar la pelota. Si vos saltás y lo empujás con el salto, vos disputás la pelota. Él no salta. Él va a empujar directamente”, enfatizó el exjugador de River, quien se mostró inflexible a la hora de entender la decisión que tomó el árbitro, a instancias del VAR. “Estaba durmiendo, estaba tomando café tranquilo”, cerró sobre Paletta, a cargo de la herramienta tecnológica para confirmar o no el fallo arbitral.