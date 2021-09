“¡Son una banda!”: una multitud recibió a L-Gante en la escuela donde votó

Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, participó de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) legislativas de este domingo y fue acompañado por una multitud que no dejaba de aclamarlo y pedirle fotos. El trapero votó en la escuela Perito Moreno de la localidad bonaerense de San Martín y, al parecer, ya había adelantado la dirección del establecimiento donde le tocaba sufragar.

A través de sus stories de Instagram, el cantante compartió varios videos en donde se lo ve rodeado de cientos de personas. La gente ya estaba esperando en la calle cuando L-Gante se asomó por la ventanilla del auto a saludar. A su vez, aprovechó para hacer un video a modo selfie desde la altura.

L-Gante fue a votar con una multitud

L-Gante vive junto a su madre en General Rodríguez, pero al parecer no tiene realizado el cambio de domicilio.

Llegó a la escuela junto a su equipo de asistentes y parte del viaje en auto también fue publicado en sus redes sociales. Para la jornada, el artista vistió su look característico que incluye una gorra deportiva, un reloj dorado y varios collares.

Entre el público presente se pudieron ver niños, adolescentes y adultos, emocionados por la llegada del trapero.

Luego L-Gante se subió a una terraza, también en San Martín, donde arengó a las personas que se habían aglomerado. “Cumbia 420″, les dijo, en referencia al ritmo musical. En tanto, los presentes gritaban de emoción y le hacían gestos en señal de apoyo.

En otro de los videos se lo ve junto a la multitud, ya en la calle “agitando” y diciendo: “Son una banda”, visiblemente contento por la cantidad de apoyo recibido.

La casa de L-Gante

Hace unas semanas, el cantante mostró la casa donde vive actualmente y la vivienda que está construyendo donde convivirá con su pareja Tamara, que está embarazada de su futura hija Jamaica, en el programa El club de las divorciadas (eltrece).

El cumbiero, quien vive junto a su madre Claudia Valenzuela en General Rodríguez, comenzó el recorrido en su cuarto. En un momento le advirtió a la conductora que podía estar desordenado porque durante su ausencia debido a las giras, “lo estaban usando de almacén”.

L-Gante mostró su casa por dentro.

“Yo me levantaba acá y venía donde tenía la computadora con el micrófono y me ponía a grabar. Ahora tengo una acumulación de ropa, regalos, banderas. Cuido todo lo que me dan los fans”, dijo.

Fernández centró su atención en un detalle e indagó sobre la procedencia de una máquina para hacer gimnasia. “Lo que pasa es que antes de ser músico quería ser fisicoculturista”, contestó el hincha de Boca, quien también pretendió ser jugador de fútbol antes de dedicarse a la “cumbia 420”.

En el living-comedor, los televidentes pudieron observar una foto gigante de L-Gante y su madre colocada sobre una de las paredes.

L-Gante mostró la casa donde vive actualmente y la vivienda que está construyendo en el fondo del terreno donde convivirá con su pareja y su futura hija Captura de pantalla

Después, el vocalista se trasladó al fondo del terreno para mostrar el futuro hogar que compartirá con su mujer y su hija. En el camino, se pudo ver a varios de los amigos del músico que preparaban un asado. “Esta es mi construcción”, anunció al mostrar la incipiente edificación.

“Van rápido mis albañiles, te los recomiendo”, manifestó el artista cuyo verdadero nombre es Elian Ángel Valenzuela. Y añadió: “Estoy construyendo, pero no tengo nada. Ni sé qué voy a poner. Tengo la cama y estamos empezando de cero”.

LA NACION