Germán Garavano, contra la citación a Mauricio Macri: “Parece escrita por un nene de Jardín de infantes”

En el día en que citaron a Mauricio Macri a indagatoria, el exministro de Justicia Germán Garavano conversó con +Voces, por LN+, dijo que esta resolución judicial le parece “una vergüenza” y un acto que “hunde a la Justicia”, y sentenció: “Me hace acordar a algunos momento del Perú de Fujimori, o de Venezuela con Chávez”. Según el exfuncionario, en materia de Justicia, el Gobierno “está jugando a todo o nada, a romper el sistema”.

Garavano contó que está en contacto con el expresidente, y aclaró: “Hasta hace unos pocos minutos todavía no había sido notificado, con lo cual se ha enterado por los medios de comunicación de esto, como nos hemos enterado todos, y no tiene ninguna comunicación oficial del Juzgado. Una vez que sea notificado, veremos, pero ni eso han hecho. Se difundió a la prensa y no al interesado”.

Garavano apuntó duramente contra el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, que es el magistrado que citó a indagatoria a Macri y le prohibió la salida del país. Según él, se trata de un juez “que se sacó una nota muy baja (23 sobre 100) y llegó muy cuestionado al Juzgado de Azul”, y añadió: “Está interinamente en Dolores y llama de una semana para la otra al expresidente, en una resolución sin ningún fundamento que parece escrita por un nene de Jardín de infantes”.

En línea con esto, el exministro recordó un pedido de la Cámara Federal que señala que Bava no es competente en esta actuación, y que el Consejo de la Magistratura también tiene una investigación contra este juez. Es que Bava arrastra críticas por su desempeño como subrogante en el juzgado federal N°3 de Mar del Plata, en una causa contra el juez marplatense Pedro Federico Hooft, a quien acusaron de haber colaborado desde su cargo en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Macri deberá declarar como acusado el próximo jueves 7 en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Al respecto, Garavano reflexionó: “Estamos hablando de las víctimas de una tragedia, donde perdieron la vida 44 marinos. Mezclar eso en el medio de una campaña electoral realmente es una situación muy surrealista”.