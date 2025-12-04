Código Penal: qué dijo un exministro de Justicia sobre la imprescriptibilidad de los casos de corrupción

En su último día como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó los lineamientos de la reforma al Código Penal que será enviada en los próximos días al Congreso. Para compartir su opinión al respecto, el exministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo un intercambio con LN+.

German Garavano en su intercambio con LN+

Sobre la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, que finalmente el Gobierno frenó, Garavano expuso: “Estas cosas, a la larga, son remedios para la ineficacia del sistema judicial”.

“Dicho más simple: si el sistema no funciona, aumento las penas. O, si el sistema no funciona, y encima tarda mucho, considero los casos de corrupción como imprescriptibles. Y no es así”, agregó el exministro de Justicia.

Luego, aclaró: “Hay delitos como el incumplimiento del deber del funcionario público o el abuso de autoridad que tienen penas muy bajas, entonces ahí sí se debería corregir las penas en aumento”.

Aumentar o no aumentar las penas

Consultado sobre el agravamiento de las penas como parte nuclear de la reforma, Garavano dijo: “Tengo una posición distinta a la del Gobierno, que se llama análisis económico del derecho”.

“Donde lo importante, en materia de inseguridad, pasa por identificar a los autores de un delito, someterlos a un proceso y condenarlos. Es decir, la pena en sí misma es un tema secundario, o no tan importante como estos que mencioné anteriormente”, argumentó el exfuncionario.

Germán Garavano en su intercambio con LN+

En relación al monto de las penas, el exfuncionario detalló: “Eso será asunto del Congreso en función de los distintos delitos: lo que dentro del derecho penal llamamos proporcionalidad”.

Macri y la reforma que no fue

En su diálogo con LN+, Garavano recordó su gestión como mandamás de la cartera de Justicia. “En 2019 y con una comisión de expertos, el entonces presidente Mauricio Macri mandó un Código Penal al Congreso. Antes había habido 17 intentos de reformas, con temas conflictivos como el aborto y su punición, o la tenencia de drogas para el consumo personal. Lamentablemente, aquella vez esa discusión no avanzó”.

Macri junto a Garavano, una imagen de otra época Archivo

Por último, Garavano evidenció su cosmovisión sobre el nuevo intento de reforma impulsado por el Gobierno. “La reforma del Código Penal es necesaria. A lo largo de la historia se le hicieron más de 900 reformas tipo parches, con leyes especiales y reformas más felices que otras", apuntó.

“Lo importante es tener un Código que apunte a temas que hoy no están regulados o mal regulados con leyes que se fueron agregando, por ejemplo, contra el terrorismo o situaciones viales”, concluyó Garavano.