Maratea apuntó a los periodistas por las críticas a la colecta y Paulino Rodrigues le aclaró: “La IGJ habló de irregularidades”

Este martes, la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró como “inscripto y legal” al fideicomiso que está llevando adelante Santiago Maratea para pagar las deudas del Club Atlético Independiente. Tras la conferencia de prensa, el influencer apuntó contra los periodistas y los acusó de ser quienes sembraron dudas sobre la legalidad de sus actos.

Santiago Maratea dio una conferencia de prensa para clarificar cómo se está llevando a cabo la colecta para pagar las deudas del Rojo, junto a Juan Marconi, actual vicepresidente, y Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia.

Santiago Maratea en conferencia de prensa en la Inspección General de Justicia junto a Juan Marconi, vicepresidente de Independiente, y Ricardo Nissen, titular de la IGJ Hernán Zenteno - LA NACION

“No hubo ninguna controversia en el fideicomiso de Maratea. Simplemente una discrepancia. Analizamos profundamente el contrato. Está todo bien y hoy a las 10.30 quedó inscripto y legal”, declaró Nissen.

Luego de la conferencia de prensa, Santiago Maratea dialogó con +Info a La Tarde (LN+) y le consultaron por qué hubo dudas sobre la legalidad del fideicomiso. Ante eso, el influencer arremetió contra los periodistas.

“Lo cuestionaron los periodistas, preguntales a ellos. Estoy harto de responder por gente que ni siquiera hace bien su laburo. No sabría decirte por qué, son periodistas, o sea, tienen que investigar e informar. Pero arrancó por un tema del periodismo y yo me planté”, introdujo Maratea, molesto.

Luego agregó: “Yo no tengo la obligación de mostrarle nada a ningún periodista. No tienen ninguna facultad para hacerlo, aunque les gustaría. Si quisieran hacer eso, estudien abogacía”.

En ese momento, Paulino Rodrigues y Eleonora Cole, conductores del programa, le recalcaron algunas declaraciones que hizo el mismo Ricardo Nissen contra la colecta, como por ejemplo, que era irregular, ineficaz y tenía “mal olor”.

Santiago Maratea redobló la apuesta: “Pero, ¿el periodista qué hace? ¿Repite lo que escucha en un titular o va e investiga? Podrían haber leído los fideicomisos y haber entendido las diferencias o cuáles fueron esos cambios. Buscar cierta grieta o amarillismo, la verdad es que no colaboran, pero cada uno sabe cómo hace su laburo. Yo pensé que los periodistas, sobre todo, investigan, si no son más reproductores de titulares tendenciosos”.

Paulino, quien le aclaró que había leído el fideicomiso, le respondió: “‘Es un problema de los periodistas’. Como todo en la vida hay buenos y malos, hay buenos y malos abogados, buenos y malos docentes. Yo separaría la paja del trigo. Yo creo que estás dando una conferencia de prensa con Nissen porque fue él mismo el que puso en tela de juicio que el fideicomiso podría tener, eventualmente, irregularidades”.

Sin embargo, el influencer aprovechó el medio para pedir disculpas por generalizar en ámbito del periodismo. “Recién hablé con otros medios y aproveché para disculparme con el periodismo en general por generalizar, pasa que tengo que hacer eso para evitar dar nombres propios. Pero no solo hay periodistas buenos y malos, sino que yo creo que la mayoría son buenos. Pasa que por ahí las personas que buscan desinformar terminan lográndolo. Me parece muy incómodo a mí, terminar respondiendo preguntas de algo que yo no generé”.

Concluida la entrevista, el influencer mostró que la colecta de Independiente, que tiene como prioridad pagar la deuda con el América de México, lleva 880 millones de pesos hasta el momento.

