Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Luka Modric, a sus 40 años, protagonista nuevamente con Croacia en un Mundial GABRIEL BOUYS - AFP

Cuando Luka Modric ingrese este miércoles al campo de juego para enfrentar a Inglaterra, no sólo comenzará otro Mundial. También abrirá un capítulo más de una de las historias más extraordinarias que haya producido el fútbol moderno. A los 40 años, el capitán de Croacia disputará su quinta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos, y volverá a encabezar a una selección que transformó a un país de apenas cuatro millones de habitantes en una potencia mundialista.

La escena adquiere una dimensión especial por todo lo que representa. Porque antes de convertirse en ganador del Balón de Oro, multicampeón con Real Madrid y símbolo de una generación irrepetible, Modric fue un niño que creció en medio de la guerra. Un chico que perdió a su abuelo durante el conflicto de independencia croata, que tuvo que abandonar su hogar y que encontró en una pelota una forma de escapar de una realidad marcada por el miedo.