Inglaterra vs. Croacia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo L se disputará a las 17 horas en el Dallas Stadium; todos los detalles del encuentro
Luka Modric, a los 40 años: el sobreviviente que jugará su quinto Mundial y quiere otra hazaña con Croacia
Cuando Luka Modric ingrese este miércoles al campo de juego para enfrentar a Inglaterra, no sólo comenzará otro Mundial. También abrirá un capítulo más de una de las historias más extraordinarias que haya producido el fútbol moderno. A los 40 años, el capitán de Croacia disputará su quinta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos, y volverá a encabezar a una selección que transformó a un país de apenas cuatro millones de habitantes en una potencia mundialista.
La escena adquiere una dimensión especial por todo lo que representa. Porque antes de convertirse en ganador del Balón de Oro, multicampeón con Real Madrid y símbolo de una generación irrepetible, Modric fue un niño que creció en medio de la guerra. Un chico que perdió a su abuelo durante el conflicto de independencia croata, que tuvo que abandonar su hogar y que encontró en una pelota una forma de escapar de una realidad marcada por el miedo.
Hora, TV y dónde ver online Inglaterra vs. Croacia
El partido entre Inglaterra y Croacia podrá verse EN VIVO por por Flow (Canal 109), TV Pública, DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+, desde las 17 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Inglaterra y Croacia por el Grupo L del Mundial 2026
- 1
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación
- 2
A qué hora juega la selección argentina, por el debut en el Mundial 2026 ante Argelia
- 3
Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
- 4
Por dónde pasan Argentina vs. Argelia y qué canal lo transmite en vivo