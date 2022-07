Javier Milei: “No estoy de acuerdo con la venta de niños”

Javier Milei fue entrevistado este jueves en Buen Día Nación (LN+) y volvió a tocar uno de los temas más polémicos: la venta de niños y de órganos. El diputado de La Libertad Avanza reconoció que en los últimos reportajes bajó un poco el tono y aseguró que no está de acuerdo con la venta de niños.

“Es un mercado más”, había opinado Milei sobre el tráfico de órganos en diálogo con Radio Mitre, y sus declaraciones causaron impacto. “Mirá que te he entrevistado unas cuántas veces, ¿eh? Te acabo de escuchar. ‘Esto, me puedo equivocar’, ‘esto, me parece, es mi opinión’. Como que bajaste un tono, bajaste un cambio”, indicó Luis Novaresio. “Bueno, aprendo también”, admitió el legislador libertario y trazó una diferencia entre la economía y la política.

Javier Milei con Novaresio en LN+: “No estoy de acuerdo con la venta de niños”

“A ver, una cosa es la economía. En la economía sigo siendo igual porque dos más dos siguen siendo cuatro, y hay algunas cosas que funcionan y tienen esa lógica. Ahora, después la política es mucho más artesanal”, explicó Milei y el conductor del programa le repreguntó: “¿Bajaste por convicción o porque bajaste en las encuestas?”. Sin responder por sí o por no, el diputado dijo que para él las encuestas están en el vigésimo quinto orden de sus prioridades.

“Yo, mi verdad, no la negocio. Si vos querés políticos que te digan lo que querés escuchar, agarrá a los adictos a los focus group, les preguntás a ellos y se acabó. Te van a decir lo que vos querés escuchar, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Si vos querés mentiras confortables, tenés toda la basura de la casta. Para eso los tenés a ellos”, remarcó Milei. Y Novaresio insistió: “Me da la impresión de que hubo un click, o una bisagra, con la venta de niños y la venta de órganos”.

Javier Milei: "Obviamente, no estoy de acuerdo con la venta de niños” DIEGO SPIVACOW / AFV

“Pero eso es falso, sabés que es falso, Luis”, aseveró el legislador. “Es falso, yo dije que es falso. Ahora, que después vengan políticos mentirosos a decir que yo dije eso y seguir sosteniéndolo, bueno, te muestra la calidad humana e intelectual de esos políticos”, arremetió. Y sostuvo: “Obviamente, no estoy de acuerdo con la venta de niños”, aunque aclaró que el caso de la venta de órganos es “una discusión distinta”.

“En Argentina hay 7500 personas esperando por un órgano”, indicó Milei y precisó: “Por el entramado legal de la Argentina, cada persona que muere, sus órganos están disponibles. Mueren 375.000 personas en Argentina, ¿no hay algún problema (que hace) que lleguen solamente 300 órganos y haya 7200 argentinos sufriendo enormemente porque tienen puesta la anteojera del Estado?”, cuestionó.

Javier Milei: "Yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable" Getty - Getty Images South America

Novaresio, por su parte, sostuvo: “Te confieso porque te conozco y porque te tengo afecto, y mirá que decir esto al aire no es simpático, que dije: ¿qué quiso decir con los órganos?”. Milei, firme en su tesitura, argumentó: “Lo que yo estoy explicando es que ese monopolio estatal y con un precio... tenés un problema. Hay 7200 personas sufriendo cuando podrías arreglar el problema con otro mecanismo”.