Javier Milei, sobre Axel Kicillof: “Es increíble que este muchacho tenga título de economista”

Tras la polémica que generó la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de beneficiar a 220 mil alumnos del distrito con “viajes de egresados gratis”, el candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires Javier Milei apuntó con munición pesada contra el mandatario bonaerense.

“Siento indignación”, comenzó en Comunidad de Negocios, por LN+. Según argumentó Milei, “la Argentina tiene problemas mucho más importantes como los índices de pobreza e indigencia” como para priorizar este programa que apunta a fomentar el turismo. Pero luego criticó al gobernador por el anuncio y lo descalificó. “Es increíble que este muchacho tenga título de economista. Cuando dice ‘es gratis’, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar”.

“Como Argentina tiene déficit, quiere decir que lo va a pagar con déficit fiscal financiado con emisión monetaria, es decir que lo va a pagar con impuesto inflacionario, entonces, lo van a pagar con un impuesto recontra regresivo que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen”, explicó sobre el anuncio que llevó adelante el gobernador.

Con un fuerte discurso, Milei dijo que Kicillof cometió “un error de características técnicas grosero” y argumentó que se trata de una medida electoral en donde para ver “si puede reconquistar a los jóvenes toma una medida populista hundiendo a los pobres”. Y, al respecto, concluyó: “Muestra desesperación, claramente, este chico no es peronista”.

El gobernador Axel Kicillof. Captura

Si bien Kicillof reconoció que el anuncio generó “mucha polémica”, justificó la medida. “Está encaminada a apuntalar a los sectores que más atrás quedaron”, señaló.

Milei, sobre el fenómeno libertario

El referente liberal se refirió al crecimiento del partido que el lidera, Avanza Libertad, y sostuvo que la base son los jóvenes. Además, resaltó que la pandemia hizo que la sociedad valore más que antes la importancia de la libertad. “Hay algún elemento de la pandemia y de las cuarentenas cavernícolas que hubo que provocaron que se vuelva a valorizar la libertad. Entonces, encontrar una expresión que habla de la libertad hizo que mucha gente empezara a despertar”, expresó.

“Están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar la elección”

El economista observó la coyuntura económica y analizó el escenario de forma categórica. “El primer punto es que la Argentina el año pasado terminó con uno de los déficit fiscales más grandes de la historia, propios de las grandes crisis. Luces naranjas. Punto dos, el desequilibrio monetario es de 10 veces a 1. Eso quiere decir que si se resolviera ordenadamente esto, vos tenés escondido debajo de la alfombra 900% de inflación”.

Asimismo, sostuvo que en la Argentina podría volver a haber una hiperinflación si se desencadenara una crisis política. “Están dados todos los condimentos”, dijo.

En esta línea, explicó: “Tenés una montaña de regulaciones y 100% de brecha, es insostenible. Además, tenés el PBI per cápita -si todo le sale bien al Gobierno- 15% debajo del de 2011; salario real del 2004; 40% de pobres; y 11% de indigentes. La película es muy mala. Si vos no haces nada, esto revienta. Si soltás explota la inflación y si no soltás se incrementa el desequilibrio con lo cual te sube más la tasa de interés, te cae más la actividad, más el empleo, más el salario real. Vayas por donde vayas termina mal, es una cuestión de tiempo. Ahora, lo que quiere hacer el ala dura del gobierno es apagar un incendio con un lanza llamas. Me refiero a querer hacer déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

Por último, el candidato liberal cuestionó al oficialismo: “Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar una elección y que la derrota sea más digna. Todo está puesto en que no reviente antes. Pero esto no puede terminar bien, esto termina mal. El Gobierno no es creíble, nada de lo que viene para la Argentina va a ser bueno”.