Posteos de campaña: Carrió apabulló a Santilli; Tolosa Paz estuvo cerca de Espert y Milei tuvo otro gesto con Juntos por el Cambio

“Le gané al Colo y a Guillermo Montenegro”, dijo Elisa Carrió desde la capital del tejo después de un partido contra el intendente de General Pueyrredón y Diego Santilli. La líder de la Coalición Cívica acompañó al candidato a diputado nacional este domingo en Mar del Plata. Además del club La Via, visitaron un centro de jubilados. Siguieron su recorrido por Miramar, donde se reunieron con vecinos y comerciantes, pidieron fiscalizar y “cuidar las urnas”. Santilli siguió camino a Chascomús para completar su gira de este fin de semana que incluyó también a Dolores, Pinamar y Villa Gesell.

José Luis Espert apuntó contra Victoria Toloza Paz en su cuenta de Twitter. “Fiesta de los Inmigrantes en Berisso. Nosotros los liberales caminando con la gente. La kirchnerista Tolosa Paz en el palco junto a la corpo política que nos hambrea y denigra”, lanzó. En el marco de la campaña en la provincia de Buenos Aires, los dos candidatos a diputados visitaron Berisso. Tolosa Paz, que encabeza la lista Frente de Todos, estuvo acompañada por el intendente Fabián Cagliardi y su par de Ensenada, Mario Secco. “Agradecida por la invitación y a las familias berissenses por dejarme ser parte de este necesario y esperado reencuentro popular”, tuiteó Tolosa Paz, ignorando los dardos del liberal.

"“Cuando parece que perdemos votos, estamos ganando derechos y eso es lo que importa”" Ofelia Fernández

Ofelia Fernández viajó este fin de semana a España para participar del evento ‘Universidad de Otoño’ de Podemos, partido de izquierda de ese país. La legisladora porteña oficialista expuso en el cierre que fue transmitido por YouTube. “Nuestras pretensiones no son vivir de la política, sino avanzar con las libertades de los que vienen después de nosotros“, afirmó la diputada más joven de la historia de la cámara porteña.

El cumpleaños del analista político Álvaro Zicarelli reunió ayer a políticos y candidatos de diferentes partidos. Zicarelli apoya a Javier Milei e incluso participó de los actos de campaña del candidato liberal. Fue él quien compartió una foto del economista con Franco Rinaldi, un politólogo que integró la lista de Ricardo López Murphy para las PASO. También fueron al evento el primer candidato a legislador de la Libertad Avanza, Ramiro Marra, integrantes del equipo de Patricia Bullrich, como Florencia Arietto, y Jóvenes Republicanos, la rama joven de Unión Republicana, una agrupación que se define como “la corriente liberal de Pro”. Según Zicarelli, asistieron referentes del Peronismo Republicano, fuerza política liderada por Miguel Ángel Pichetto, además de libertarios como el músico Dannan, el youtuber El Presto y el tuitero Iñaki Gutiérrez.

Javier Milei saluda a Franco Rinaldi en el cumpleaños del politólogo Álvaro Zicarelli Twitter Álvaro Zicarelli

No es la primera vez que el candidato de la Libertad Avanza coquetea con ciertos integrantes del Juntos por el Cambio, sus críticas siempre apuntan a las “palomas”. “Todos los políticos no son casta, casta es una parte”, dijo hoy Milei, quien ya en otra oportunidad no descartó una posible alianza en 2023 con Bullrich.