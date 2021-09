Jonatan Viale: “El voto-embarazo no va a funcionar, no subestimen a la gente”

Transcurridas casi dos semanas de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada confirmó que la primera dama Fabiola Yáñez está cursando la décima semana de embarazo. Este viernes, en el arranque de +Realidad (LN+), Jonatan Viale criticó el uso de la noticia por parte del Gobierno y vaticinó que si siguen subestimando al electorado en las generales del 14 de noviembre la derrota del oficialismo será aún mayor.

En el comienzo de su programa, Jonatan Viale analizó las distintas estrategias que viene implementando el gobierno de Alberto Fernández antes y después de la derrota en las PASO del oficialismo en 17 provincias. “Primero dijeron: ‘Lo ganamos con el voto vacuna’. Entonces fueron a comprar las vacunas que se habían negado a comprar. El problema es que el caprichito nos costó 115.000 personas que ya no están al lado nuestro. Entonces, se dieron cuenta de que el ‘voto vacuna’ no funcionó. La gente no veía a la vacuna como un regalo, como una dádiva. La sociedad entendía que la vacuna era un derecho, era una obligación del gobierno”, comenzó en su análisis el conductor de +Realidad.

Viale continuó enumerando otras de las estrategias fallidas del oficialismo tendientes a captar votos. “Luego dijeron, vamos con el ‘voto calefón’. Y entonces, los municipios empezaron a repartir heladeras, cocinas, termotanques, lavarropas, televisores, bolsones, etc., pero se dieron cuenta de que la gente respondía: ‘Muchas gracias, pero no. La heladera me viene bárbaro pero yo no me olvido que vos me robaste. Me robaste la vacuna, la esperanza, la libertad, el trabajo, el taxi y la escuela. Yo no me olvido que me tuviste encerrado mientras vos estabas de joda’”, recordó en torno a las fotos del festejo en Olivos en la etapa más estricta de la cuarentena impuesta por el mismo Gobierno.

Siguiendo con su análisis, Viale cuestionó el momento en el que el Gobierno, con la ministra de Salud Carla Vizzotti como interlocutora, anunció una serie de flexibilizaciones como la no obligatoriedad de usar barbijo en espacios abiertos. “Pensaron, vamos con el ‘voto barbijo’, abramos todo. Se terminó el barbijo, el Covid-19, la variante Delta. Vuelve la cancha, el boliche, el cine, el teatro, pero se encontraron con que la gente no es tonta. ¿Qué contestó la sociedad argentina? ‘Ah, ¿así que ahora querés abrir todo?’. ‘¿Hacía falta que pierdas por paliza para que abran todo?’. Quiere decir que la cuarentena fue un instrumento de dominación política. Quiere decir que la liberación de la cuarentena es una decisión política. ‘Quiere decir que son una manga de fallutos, hipócritas: cuando te conviene, me encerrás; y cuando te conviene, me soltás’”, remarcó.

El embarazo de Fabiola Yáñez

En esa enumeración, Viale sumó el anuncio del embarazo de Fabiola Yáñez y lo contrastó con la realidad de la Argentina, y principalmente con la del área más densamente poblada del país: el conurbano bonaerense. “Señores, ya les aviso que el ‘voto embarazo’ tampoco les va a funcionar, ni lo intenten. Por favor, dejen de subestimar a la gente. Resulta agotador ver el nivel de desprecio que tienen por su pueblo. Si creen que la Primera Dama embarazada le suma votos a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán realmente no entendieron absolutamente nada. A ver si entienden esto: en el conurbano hay más gente pobre que no pobre; en el conurbano el 75 por ciento de los chicos no come todos los días; Ustedes están condenando a la Argentina a ser una gran villa miseria”, arremetió.

De igual manera, Viale remarcó que más allá de la impronta de sensibilidad y ternura que busca el gobierno con la noticia del embarazo de la Primera Dama, la realidad económica choca de frente con dureza. En este sentido, el conductor señaló cómo la inflación de los últimos 24 meses le ha ganado al bolsillo. “Casi todos los alimentos subieron entre 120 y 190 por ciento entre agosto de 2019 y agosto 2021. ¿Cuánto subió el salario medio en ese período? 89 por ciento: pasó de 45.000 pesos brutos a 85.000 pesos brutos”, comparó.

Sobre el final de su columna de opinión, Viale sostuvo que desde el oficialismo han perdido el rumbo, no saben cómo leer las necesidades de los bastiones otrora imbatibles, como la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof. En este sentido, advirtió sobre el resultado de las elecciones del 14 de noviembre próximo. ”Me parece que no: se alejaron como nunca del sentir popular. La gente pide laburo, ellos ofrecen planes; la gente pide un proyecto de país, y ellos tiran heladeras; la gente pide estudiar, ellos abren las canchas; la gente pide paz y seguridad, ellos ponen a Aníbal Fernández [como ministro]. Por primera vez están totalmente desorientados; no vaya a ser cosa que la derrota de noviembre sea todavía mucho más contundente”, concluyó.