Jonatan Viale y un duro vaticinio para el país: “Se vienen horas muy oscuras para la economía argentina”

Jonatan Viale abrió una nueva edición de +Realidad en LN+ con las declaraciones de Alberto Fernández sobre su presunta reelección como disparador. Tras un duro análisis de sus meses de mandato y los resultados obtenidos, vaticinó un duro futuro para el país en materia económica. A continuación, el análisis completo del periodista en su programa:

Había una vez un gran profeta de la mitología griega que era ciego, Tiresías ¿Por qué se queda ciego? Zeus, el rey de todos los dioses, estaba discutiendo con su esposa Hera. La discusión era interesante: ¿Quién experimenta más palcer sexual? ¿El hombre o la mujer? Entonces, marido y esposa llaman a Tiresías para que desempate el debate. Respuesta del profeta: “Sin dudas, la mujer. El varón experimenta una décima parte del placer que siente la mujer en el acto sexual”. Hera increíblemente se indigna. Entonces, lo castiga dejándolo ciego para siempre. Zeus se siente culpable, entonces lo mantiene ciego a Tiresías pero le otorga el don de la profecía.

De esta manera, Tiresías se va a convertir en un profeta. No ve, es ciego; pero sabe todo lo que va a pasar en Tebas. El problema es cuando tenés un rey ciego y que encima no tiene la más pálida idea de dónde está parado. Dicen que en el país de los ciegos, el tuerto es Rey ¿Entenderá Alberto Fernández la gravedad de la crisis que estamos viviendo? ¿En serio este señor está pensando en la reelección? Rápido balance de sus 26 meses como presidente:

Inflación acumulada: 130,3%.

Pobreza: subió del 35% al 44%.

Covid: más de 127 mil muertos

Dólar libre: subió de $70 a $200.

Narcotráfico: 236 homicidios en Rosario el año pasado, récord absoluto.

Medio ambiente: incendios en 934.238 hectáreas de la provincia de Corrientes. Se incendió el 11% del territorio correntino, 46 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.

Riesgo país: 2.000 puntos básicos. Nadie confía en Argentina.

Aliados de Argentina en el mundo: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, China, Rusia.

Educación: un año con las escuelas cerradas.

Violencia de género: un femicidio cada 26 horas.

Relación con la corte suprema: rota.

Relación con la Ciudad de Buenos Aires: rota.

Relación con la provincia de Córdoba: rota.

Relación con la provincia de Río Negro: rota por el conflicto mapuche.

Gabinete: echó a todos sus funcionarios de confianza; Marcela Losardo, Juan Pablo Biondi, María Eugenia Bielsa, Guillermo Nielsen, Felipe Solá, Nicolás Trotta.

Estamos objetivamente ante el peor Gobierno de la democracia argentina. Por mucho menos De La Rúa salió eyectado; por mucho menos Mauricio Macri recibió cinco paros generales de la CGT; por mucho menos Alfonsín recibió 13 paros generales de la CGT. Entonces, llama poderosamente la atención que el señor Fernández insinúa buscar la reelección.

Opción 1: hay una guerra política tremenda. Opción 2: perdió la noción de la realidad. Opción 3: es humo para no ser un presidente “pato rengo” ¿Qué es un pato rengo? Aquel presidente que entra en la última parte de su mandato y se encuentra totalmente débil. Ya nadie lo llama, nadie lo escucha, nadie se ríe de sus chistes. Alguna vez lo contó Carlos Menem: “En el ‘99 ni los mozos me traían el café”.

Por eso, insisto, es muy extraño que un presidente con 68 puntos de imagen negativa sugiera, insinúe que buscará un segundo mandato. Mucho más teniendo en cuenta que la coalición de gobierno está rota. Hoy mismo el kirchnerismo duro protagonizó una marcha en contra del acuerdo con el FMI, del Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Hoy mismo el kirchnerista Juan Grabois salió a decir que ninguno de sus diputados votará a favor del acuerdo con el Fondo.

¿Qué les dice Mario Ishii, el barón de José C. Paz, a los camporistas que rompen con el Gobierno? Que son unos “traidores”. Me hace acordar a cuando Ishii salió a cazar a los intendentes traidores que sacaron más votos que la lista de Kirchner en 2009. Esta vez le dice “traidores” a los diputados de La Cámpora ¿A vos te parece que Alberto puede hablar de reelección con su coalición de Gobierno totalmente rota? Fijate lo que dijo el ministro Aníbal Fernández.

Te aclaro algo importante, no está hablando de la oposición, no está hablando de Macri; está hablando de La Cámpora y los diputados de Grabois. Está diciendo que La Cámpora se tiene que sacar la careta y decir que le quieren hacer daño al Presidente de la nación. Vuelvo a preguntarte: ¿De qué reelección habla Alberto Fernández si no siquiera lo apoya La Cámpora? Se están matando entre ellos con un mundo en guerra.

¿Cómo vamos a tener a un presidente tan irresponsable, inmaduro, principiante, insensato, tan inconsciente de sugerir una reelección mientras Argentina está prendida fuego? Muchachos, el problema no es el 2023; el problema es el 2022. A ver si entendemos lo que se viene en los próximos meses:

El pan aumentó 40% en el año;

Los huevos aumentaron 30% en el año;

La tarifa de luz aumentará 82%;

Hay riesgo de desabastecimiento de gas en el invierno o antes;

La nafta subirá muchísimo porque el precio del petróleo subió 60% en el último mes;

El boleto de colectivo aumentará cerca de 100% en el AMBA;

La inflación en alimentos fue del 6% solamente en febrero.

Cualquiera que va al supermercado se dio cuenta que algo muy fuerte acaba de pasar con el precio de la comida. Hubo una disparada fenomenal de los precios entre enero y febreo. Es decir, estamos muy complicados pero se vienen horas muy oscuras para la economía argentina. A todo esto sumale que la gente perdió la paciencia porque venimos de dos años de pandemia y de la cuarentena más larga del mundo que encima nos dejó 127 mil muertos.

No me parece responsable hablar de reelección en este contexto. Hay que estar totalmente ciego políticamente hablando para jugar a la campaña con un país tan complicado. Pero, te repito, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.