Eduardo Feinmann imitó a Kate Winslet en Titanic y dejó sin palabras a Pablo Rossi

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi se encontraron una vez más en la pantalla de LN+ para un nuevo pase entre sus programas. Además de debatir un poco la actualidad del país y del mundo, los periodistas se tomaron un momento para bromear y hacer algún que otro chiste con los temas del momento. Sin dejar de lado su estilo irónico, ambos tuvieron ásperos comentarios para con el Gobierno y de cara a la negociación en el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el conductor de El Noticiero comparó lo que ocurre en el Gobierno con una escena de la película Titanic.

“Yo la debo haber visto 10, 11 veces. Cada vez que la engancho, donde esté, aún empezada siempre la veo porque me encanta, es magnética”, reveló Feinmann respecto a su fanatismo por el film protagonizado por Leonardo DiCaprio. “Siempre la escena esa de la protagonista con DiCaprio...”, relató. Allí lo interrumpió Rossi, quien pensó que hablaba de la icónica escena de la proa.

Eduardo Feinmann imitó a DiCaprio y Kate Wisnlet al aire

“No, no. Ya se hundieron, la madera, la madera. Jack está así en la maderita y le sale el humito por... ese es Alberto... y Cristina es la que está arriba de la maderita”, comparó Feinmann. De fondo, ya empezaba a sonar la canción de Céline Dion con un Rossi emocionado. “A mí me da la sensación esa de que ella le está agarrando la mano y dice: ‘Jack, Jack, Jack’. Y dice: ‘Come back, come back’”, continuó Feinmann. Luego, con la mano en la boca emuló el sonido de un silbato y empezó a reírse.

Pablo Rossi se entusiasmó con la comparación de su compañero y entre risas y con la imagen de la escena en pantalla acotó: “En realidad, en la versión le está diciendo: ‘Hundite de una vez que se me hunde la madera’”. “No sé por qué se me vino esa imagen a la cabeza. Jack, jack, jack...”, añadió Feinmann. “Le soltó la mano. Sos muy ocurrente, hasta ahora teníamos la metáfora de los violinistas del Titanic que son los de La Cámpora... ya pasó eso, ahora está el barco hundido, se fue todo al demonio y quedan ellos dos”, cerró Rossi.