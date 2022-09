Jony Viale: “Argentina, un país en llanta”

Estamos literalmente en llanta. El presidente toca la guitarra en Nueva York. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se pelea con el fiscal Luciani por su causa de corrupción. La secretaría de Comercio pierde tres horas en una reunión por las figuritas. Los senadores pierden semanas en ampliar la Corte Suprema. El diputado Arroyo presenta un proyecto de ley para declarar a Marcos Paz como “capital nacional del jamón crudo”.

Mientras tanto...

Este fin de semana las tres empresas que fabrican neumáticos en Argentina suspendieron su producción por completo.

Bridgestone no produce más. Fate no produce más. Pirelli no produce más. Estamos literalmente en llanta.

Pero el presidente decide ir a leer cuentos a un jardín de infantes. Mientras Alberto habla de la magia de los libros el país no tiene neumáticos.

¿Vos sabés hace cuánto tiempo se da el conflicto con el sindicato de trabajadores del neumático?

Concentración frente al Ministerio de Trabajo durante la reunión paritaria con los trabajadores del neumático en el marco de un extenso conflicto por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Leo Vaca / Télam

Cinco meses.

¿Vos sabés cuántas medidas de fuerza hizo este año el sindicato? 20. ¿Vos sabés cuál es el salario bruto promedio de un operario En la empresa Fate? $276.000. ¿Vos sabés cuál fue el bono que va a pagar a sus trabajadores la empresa Bridgestone? $730.000.

Ámbito Financiero: “Cómo trabajar en Bridgestone, la empresa que pagará $730 mil a sus trabajadores”.

¿Vos sabés las consecuencias que puede traer esto?

Que las principales automotrices frenen la producción y suspendan trabajadores. Por ejemplo, Ford, Nissan, Renault, Toyota.

¿Por qué? Porque no tienen neumáticos para hacer los autos y las camionetas.

Ahora bien...

¿En qué tiene la cabeza, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof?

La provincia de Buenos Aires está incendiada. Seis millones de bonaerenses sin cloacas, 2.800.000 bonaerenses sin red de agua corriente, 1.300.000 bonaerenses viviendo en hacinamiento crítico, en ranchos, en casillas, en villas.

Tenés las tres fábricas de neumáticos suspendidas con miles de trabajadores que se pueden quedar sin trabajo.

Pero la prioridad es la campaña presidencial de Lula en Brasil. Por eso digo, que Argentina está en llanta.