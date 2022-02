Jony Viale: “Hay una decisión política de proteger inútiles y corruptos”

A diez años de la tragedia de Once, el periodista Jonatan Viale preparó un duro comentario para su programa +Realidad en LN+. Allí, repasó la situación procesal de los implicados y recordó otros tantos hechos vinculados a funcionarios kirchneristas que, por ahora, no tuvieron consecuencias legales.

En el cierre de su exposición, se detuvo a hablar de los incendios en Corrientes y la responsabilidad de los ministros de Ambiente en distintos mandatos. A continuación, el comentario completo del periodista para su programa:

¿Conocés la frase: ‘Algo huele a podrido en Dinamarca’? Imaginate el castillo del rey en este país hermoso del norte de Europa. Todos de joda, borrachos, cuatro de la mañana, todos ebrios, tomando Whisky, fumando habanos, bailando, gritando, descontrol. El príncipe Hamlet todavía de duelo por la reciente muerte de su padre, el rey, dice: ‘Me da asco lo que estoy viendo’. Esa misma noche, aparece el fantasma del padre de Hamlet para contarle la verdad: había sido envenenado por su padre para arrebatarle el trono. Le pusieron veneno en el oído mientras dormía.

Y ahí sí, se pudre todo. Es el comienzo de la tragedia, la decadencia moral del reino de Dinamarca. Por eso la frase es tan potente: ‘Algo huele a podrido en Dinamarca’. Un estado putrefacto. Dinamarca, como el pescado, comienza a pudrirse por la cabeza, por sus dirigentes. Señores, algo huele a podrido en la Casa Rosada hace rato. Sin embargo, no hay consecuencias ¿Qué tiene que pasar para que el Presidente eche a un funcionario inútil o a un funcionario corrupto?

Victoria Donda sobornó a su empleada doméstica con un puesto en el Estado, pero el Presidente nunca la echó del INADI;

Luana Volnovich se fue al caribe mexicano mientras en Argentina tenías crisis económicas, crisis social, crisis sanitaria, 150 mil contagios de Covid diarios y dos millones de personas sin luz; pero el Presidente nunca la echó del PAMI;

Carla Vizzotti fue parte de la banda que se robó cientos de vacunas para dárselas a sus amigos, pero el Presidente nunca la echó del Ministerio de Salud;

Jorge Taiana se robó una de esas vacunas, pero el Presidente no solo no lo echó sino que lo nombró ministro de Defensa;

Cecilia Nicolini balnqueó en una carta que las vacunas de Sputnik eran un proyecto político, pero el Presidente nunca la echó del Gobierno;

Aníbal Fernández amenazó al humorista Nik marcándole el colegio de sus hijos, pero el Presidente nunca lo echó del Ministerio de Seguridad;

Cristina Caamaño organizó una marcha contra la Corte Suprema, pero el Presidente nunca la echó de la AFI;

Carlos Zannini se robó una vacuna para él y otra para su esposa, pero el Presidente nunca lo echó de la Procuración del Tesoro;

Juan Cabandié no hizo absolutamente nada para apagar los incendios de Corrientes, pero el Presidente no lo piensa echar del Ministerio de Ambiente;

Incluso, acaba de decir Sergio Berni: “Donde estoy yo, no vi a nadie del Gobierno nacional”. Entonces, la pregunta es: ¿Qué tiene que pasar para que un ministro renuncie? ¿Qué tiene que pasar para que el Presidente eche a un inútil o a un corrupto? Es una pregunta ingenua porque el Presidente forma parte de este sistema político inmoral, es una pregunta ingenua porque el Presidente forma parte de la pobredumbre. Algo huele a podrido en la Casa Rosada y Alberto lo sabe porque es parte de esa putrefacción moral.

Cuando saltó el vacunatorio VIP, él no lo negó; cuando saltó el caso de Victoria Donda, el Presidente la defendió; cuando saltó el caso de Luana Volnovich, Alberto Fernández también la defendió y ahora pasa lo mismo con Juan Cabandié. Tenemos un presidente y una vicepresidenta que siempre se ponen del lado de los inútiles, de los inperantes y de los corruptos. Por eso, en Argentina hacer daño es gratuito.

Es al revés, violar la ley tiene premio. Un delincuente como Boudou da clases en la UBA, es panelista en la tele, cobra una pensión de medio millón de pesos y lo invitan a la Casa Rosada. Fijate, hoy se cumplen 10 años de la tragedia de Once ¿Cuántos están presos?

Sergio Cirigliano, expresidente de TBA, condenado a siete años de prisión, libre;

Marcelo Calderón, director de COMETRANS, condenado a seis años de prisión, libre;

Jorge Álvarez, director de TBA, condenado a seis años de prisión, libre;

Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, condenado a cinco años y seis meses de prisión, libre;

Julio De Vido, ministro de Planificación, condenado a cinco años y ocho meses de prisión, libre;

Roque Ángel Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA, condenaod a tres años y seis meses de prisión, libre;

Marcos Antonio Cordova, el maquinista, condenado a tres años de prisión, libre;

Ricardo Jaime, secretario de Transporte, condenado a siete años de prisión, está preso por otra causa;

Pasaron diez años, murieron 52 personas, hubo 789 heridos, se rompieron familias, se robaron subsidios pero no hay nadie preso. La tragedia de Once es un símbolo de la Argentina impune. Todo lo que tenía para decir el señor Schiavi era: “Si esto hubiera ocurrido un feriado, no teníamos tantos muertos”. Y cómo olvidar a la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré echándole la culpa a Lucas Menghini Rey por viajar en una parte prohibida del tren. Para el kirchnerismo, la culpa siempre la tiene el otro.

Sin embargo, pasaron los años y Cristina nunca pero nunca se hizo cargo de la tragedia. Cristina sigue sin reconocer que su Gobierno y los empresarios se robaron los subsidios. Lean la causa y se van a dar cuenta. Tarjeta de crédito AMEX corporativa de TBA:

$224.000 en el plan OSDE de Catalina Cirigliano.

US$ 17.900 en joyas.

US$ 25.500 en carteras en Europa.

US$ 10.100 en la Polinesia Francesa.

US$ 14.700 en Winery.

¿Saben con qué plata pagaban esos gastos? Con los subsidios que le giraban De Vido, Jaime y Schiavi ¿Cuál es mi punto? En Argentina hacer daño es gratuito. Esta gente reventó un tren asesinando 52 personas y no pasó nada; ocho iraníes pusieron una bomba en la AMIA matando 85 personas y no pasó nada; 194 pibes murieron quemados en Cromañón y no pasó nada; el otro día “Pato” Fontanet le dijo “nazi” a Milei.

52 personas murieron en la estación de Once del tren Sarmiento y no pasó nada. Julio De Vido está libre en una chacra en Zárate con lago propio, cancha de fútbol, caballeriza y un criadero de canarios. Se acaba de quemar el 10% de la provincia de Corrientes, casi 40 veces la superficie de la Capital Federal, el ministro de Ambiente había sido alertado un año antes pero no pasó nada ¿Por qué? Porque hay una decisión política de proteger inútiles y corruptos. Alguien me hablaba hoy de la maldición del Ministerio de Ambiente: María Julia, Picolotti, Cabandié ¿Se acuerdan que María Julia había prometido limpiar el riachuelo en 1000 días?

El pronóstico de Menem fue: “En 1995 vamos a ir al Riachuelo a pasear en barco, tomar mate, bañarnos y pescar”. Después a Picolotti la condenaron por usar plata del Ministerio de Ambiente en comidas en Puerto Madero, ramos de flores, chocolates, whisky, ropa, alfajores, perfumes, cremas y electrodomésticos ¿Qué dijo el señor Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, para defenderla? “Es una operación política de un pseudo-periodista de investigación copiador de carpetas, autor de imbecilidades para lastimar a una funcionaria honesta y de bien”.

¿Te das cuenta? El problema nunca fue el Ministerio de Medioambiente. El problema siempre es el mismo. Los jerarcas del kirchnerismo siempre encubrieron a los inútiles, incapaces y a los corruptos. Nos vendieron un Gobierno de científicos pero resulta que Santi Maratea y el Kun Agüero exponen su ignorancia, su torpeza.