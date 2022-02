Sergio Berni sostuvo que “el kirchnersimo es expulsivo” y aseguró que no votaría a Alberto Fernández para la reelección

Cuando aún se evidencia el cortocircuito entre el gobierno nacional y el de Corrientes por la poca asistencia a esa provincia para controlar los incendios que la azotan, Sergio Berni, quien se presentó con brigadas y helicópteros en la localidad correntina de Santo Tomé, justificó las imágenes que subió a las redes sociales de esa ayuda. Además, el ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que “el kirchnersimo es expulsivo” y aseguró que no votaría a Alberto Fernández para la reelección.

“Donde estábamos nosotros no había nadie del gobierno nacional, no quiere decir que no haya nadie en otros lugares”, dijo Berni en diálogo con María O´Donnell, por FM Urbana Play. La periodista fue al hueso al preguntarle si de alguna manera su intervención en Corrientes no era para demostrar que él ponía el cuerpo donde no estaba presente la administración de Fernández a través del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien responsabilizó de los incendios a la provincia de Corrientes por pedir ayuda tarde.

“Llevamos 280 brigadistas más la logística para sostener a esa gente trabajando (...) y 13 helicópteros para dispersar el agua y trabajamos desde arriba del helicóptero porque hay que dirigir a las cuadrillas y rescatistas desde el aire porque desde abajo no se tiene dimensión de cómo corre el fuego”, explicó a O´Donnell sobre su participación en Santo Tomé.

Consultado sobre porqué había llevado cámaras, ya que se lo vio en las redes sociales desde la zona de los incendios: “No llevé cámaras. Voy con un teléfono y se subió en las redes sociales, ¿le molesta?”. A lo que la periodista le contestó: “Usted moviliza recursos de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires y parece que es un acto personal lo que está realizando, cuando es una función pública y si eso parece un acto de propaganda es una pregunta válida la que le hago”.

Berni, entonces dijo: “No es propaganda, es publicitar lo que hacemos como funcionarios públicos, la gente tiene que saber lo que hacemos, y es una pregunta que no corresponde porque es centrarse en algo realmente anecdótico ante el desastre que ocurre en Corrientes”.

Ayer, en la inauguración de un polideportivo en Santa Clara del Mar, Fernández habló sobre la asistencia de Nación para batallar contra los incendios en Corrientes y dijo que todos los días tiene que luchar “contra la mentira instalada”. “Hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar, pero no escribimos en Twitter ni hacemos publicidad con eso”, afirmó.

Tras ese cruce, la periodista le consultó si había visto a gente de la gestión nacional asistiendo a Corrientes. “Donde estábamos nosotros no había nadie del gobierno nacional, no quiere decir que no haya nadie en otros lugares”, contestó.

“No parece inocente que usted vaya a Corrientes cuando se discute que no está el gobierno nacional, parece que usted pone el cuerpo donde el gobierno nacional no está. Usted puede saber si el gobierno nacional coopera o no”, le repreguntó O´Donnell. “No lo sé, usted está más preocupada por saber si me estoy peleando con el Gobierno. Me parece que ante este drama, preguntar si vi a fulano o mengano no tiene ningún sentido”, dijo Berni.

La asistencia de Berni a Corrientes se da en momentos en que el funcionario se corrió del espacio político de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Me fui del kirchnerismo, llegó la hora de cortar el cordón umbilical”, había dicho la semana pasada.

Consultado sobre si ser parte del gobierno de Axel Kicillof es coherente con su distanciamiento del kirchnerismo, explicó: “He tomado la decisión de apartarme del espacio político en el que he estado 33 años porque ha decidido hacer una alianza con otros actores con los que no me siento cómodo. Soy el Ministro de Seguridad de Kicillof y tengo una responsabilidad de ejecución. Kicillof es un actor más del kirchnerismo pero como ministro yo tengo la obligación de gobernar la provincia de Buenos Aires y defender los intereses de la provincia y trabajar en la planificación de las política de seguridad, una cosa es la política y otra la gestión”.

Kirchnerismo expulsivo

Más tarde, en diálogo con Paulo Vilouta, por Radio La Red, Berni dijo que no está enojado con el Frente de Todos (FdT), espacio político al que perteneció hasta poco más de una semana, y se explayó: “Yo no me enojo. Siento que a veces el kirchnersimo es expulsivo en el silencio y me parece que la Argentina no necesita espacios expulsivos sino inclusivos, que nos abracen a todos y sumen esfuerzo para generar políticas de Estado que nos saquen de este tremendo momento”.

Además, consultado sobre si le parece conveniente que Fernández se postule a un segundo mandato presidencial, dijo: “Lo conveniente es un problema de él, pero si me pregunta si lo voy a votar, le voy a decir que no”.