Jony Viale: “La rendición (de Alberto Fernández ante Cristina Kirchner)”

¿Vos sabías que la birome es un invento argentino?

Resulta que el señor “Ladislao Biro”, un periodista húngaro-argentino, diseñó una lapicera que volcaba al papel menos tinta que la tradicional. ¿Qué nombre le puso? Biro, e honor a su nombre, Ladislao Biro.

¿Qué le pidió la señora el viernes al Presidente? “Usá la birome, usá la lapicera”.

¿Qué hizo Alberto? La usó; para rendirse de la manera más mediocre posible. ¿Cómo se rindió? Echó nuevamente a un ministro de su confianza, Matías Kulfas.

Rendición. El editorial de Jonatan Viale

¿Qué demuestra esto? Que Fernández es inmoral no solo como líder político sino también como ser humano, como persona, como hombre.

Alguna vez me dijo mi abuelo: “Desconfiá de la gente que entrega a sus amigos con tal de salvarse”.

Alberto es una máquina de entregar amigos.

¿A quién le entregó al dragón?

1. Marcela Losardo.

2. Juan Pablo Biondi.

3. Matías Kulfas.

Acordate que, en su momento había entregado a propia pareja para salvarse del Olivos-gate.

Y lo mismo había hecho cuando entregó a su amiga, a su socia, Marcela Losardo, echándola del ministerio de Justicia;

Mentiroso, ya en ese momento el agobiado era él. Sin embargo, echó a Losardo por pedido de Cristina. Lo mismo hizo con su otro amigo, Juan Pablo Biondi.

CFK escribió en una carta: “Un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿la de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”.

¿Qué hizo después Alberto? Lo echó; igual que a Kulfas ahora. Entregó la poca dignidad que le queda como persona. Para que recuerdes, Juan Pablo Niondi era el que no aplaudió a Cristina en un acto.

A partir de ese día, Biondi quedó marcado como el “insolente” que no aplaudió a Cristina. El comienzo del fin...

Ahora pasó exactamente lo mismo. Matías Kulfas, ministro de Producción denuncia cosas turbias entre Cristina y Techint... El problema es que fue tan cobarde que lo hizo en off the record. O sea, lo hizo mandándole un WhatsApp a los periodistas amigos. Resultado: Alberto lo echa.

La verdad es que Cristina y La Cámpora nunca se bancaron a Kulfas porque escribió un libro muy duro sobre la gestión K, titulado: “Los 3 kirchnerismos”.

Pero tal vez lo que más molestó es que Kulfas metió el dedo en la llaga. Kulfas, que no es un victima, que no es un santo, que es más de lo mismo, mostró la esencia del kirchnerismo sugiriendo que hay “tongo” entre Cristina y el grupo Techint.

En definitiva, esa es la esencia del kirchnerismo...

Viven hablando mal de las corporaciones, de los monopolios, de los poderes concentrados, de la derecha, y terminan haciendo grandes negocios con ellos. Me acuerdo cuando un joven Axel Kicillof llegó a decir en 678 que había que “fundir” al grupo Techint. No solo no fundieron al grupo Techint, sino que convirtieron a la empresa en la principal beneficiaria de la obra pública.

Ranking de las principales beneficiarios de obra pública 2003-2015:

1) Techint

2) Electroingenieria

3) Iecsa

4) Corporación América

5) Invap

6) Odebretch

7) Esuco

8) Cartellone

9) Rovella Carranza

10) Juan Carlos Relats

¿Viste cómo es el kirchnerismo? Cristina Kicillof cacarean contra Techint pero le dan todas la obras. Llevan la pelota con la izquierda pero definen con la derecha.

La pregunta es: ¿por qué Scioli? Porque Daniel Scioli es otro sometido, que está acostumbrado a bancarse los sopapos de Cristina. Siempre para que haya sádico, tiene que haber un masoquista.