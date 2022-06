Jony Viale: “Ladrones en el ring”

¿Te acordás de Titanes en el Ring? Un show extraordinario de lucha libre que la rompió toda en los ‘60, ‘70 y ‘80. El Caballero rojo, la Momia, El Indio comanche, Rubén Peucelle... ¿Qué hacían? Simulaban peleas. Se pegaban pero no se pegaban. Se insultaban pero después se abrazaban.

Ladrones en el ring. El editorial de Jonatan Viale.

Básicamente, actuaban y te sacaban una sonrisa. Pues bien... hoy quedó confirmado que el kirchnerismo nos estuvo tomando el pelo todos estos meses. Hoy quedó confirmado, como veníamos diciendo, que el “Frente de todos” es una copia berreta de Titanes en el ring.

Una actuación.

Una simulación.

Una ficción.

Gente que juega a pelearse pero, al final, termina a los abrazos. Una copia que bien podría llamarse “Ladrones en el ring”.

Round 1:

Fernanda Vallejos vs. Alberto Fernández: “mequetrefe”, “okupa”, “enfermo”, “ciego”, “sordo”, “inútil”, “payaso”.

Round 2:

Cristina Kirchner vs. Alberto Fernández: “Hay funcionarios que no funcionan”.

Round 3:

Cristina Kirchner vs. Alberto Fernández: “Los ministros que tengan miedo, que vayan a buscar otro laburo”

Round 4:

Dady Brieva vs. Alberto Fernández: “Prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo”.

Round 5:

Andrés Larroque vs. los ministros: “Los que están construyendo la derrota son Guzmán, Kulfas y Moroni”.

Round 6:

Máximo Kirchner vs. Alberto Fernández: “Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer”.

Round 7:

Cristina Kirchner vs. Alberto Fernández: “La plata no alcanza. La gente no llega a fin de mes. Hay trabajadores pobres. Esto nunca había pasado”.

Round 8:

Andrés Larroque vs. Alberto Fernández: “El gobierno es nuestro”.

Round 9:

Aníbal Fernández vs. Andrés Larroque: “El gobierno es del pueblo, no es de La Cámpora”.

Round 10:

Axel Kicillof vs. Alberto Fernández: “Al que no le interese pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos”.

Suficiente. Demasiado show; demasiado espectáculo; demasiado humo...

Son la copia berreta de Titanes en el ring. ¿Sabes cómo terminó la pelea? Perdieron los dos por knock out porque el público se dio cuenta que eran lo mismo.

Los dos son responsables del 58% de inflación.

Los dos son responsables de que el pan haya subido 132% en el último año.

Los dos son responsables de los 129.000 muertos de la pandemia.

Los dos son responsables de que haya en Rosario un homicidio cada 30 horas.

Los dos son responsables de que haya 8 provincias sin gasoil.

Los dos son responsables junto a Kicillof de que haya 300.000 chicos sin clases por falta de gas.

Los dos son responsables de que haya 25 millones de pobres.

Los dos atacan a la Corte Suprema.

Los dos atacan al periodismo.

Los dos atacan a la ciudad de Buenos Aires.

Los dos atacan a la provincia de Córdoba.

Los dos se robaron vacunas para sus amigos.

Los dos han hecho el mismo nivel de daño.

¿Cuál es la único diferencia?

Uno manda y el otro obedece.