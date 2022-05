Jony Viale: “Un Gobierno de impostores”

¿Qué es ser un impostor? Un mentiroso; un embustero; alguien que imposta una postura; hoy estamos en una noche helada en la ciudad de buenos aires y en buena parte del país.

¿Qué decía Alberto Fernández en la campaña 2019 sobre el frío y el hambre?

5 de julio de 2019: “¡¡A cinco cuadras de la casa de gobierno se nos mueren de frío los que no tienen un techo!! ¡en Argentina se nos muere la gente, se nos muere de frío. Porque no tienen un techo, ni trabajo, ni comida”.

Tremenda indignación de Alberto Fernández. Y hoy maestro? ¿cómo anda el tema del frío? ¿cómo anda el tema del hambre? 3.880.000 argentinos son indigentes

Casi 4 millones de argentinos no tienen para comer pero no veo esa indignación. Yo me acuerdo de esos operativos contra el hambre y contra el frío allá por 2019 gobierno de Macri plena campaña electoral que hacía Juan Carr en la cancha de River; eran espectaculares.

Impostores. El editorial de Jonatan Viale.

¿Te das cuenta? Fríos eran los de antes. Justo en la campaña de 2019 el frío y la gente en la calle te indignaba; ahora que gobierna el kirchnerismo, parece que el frío y el hambre no molestan tanto.

2017, Juan Carr: “No recuerdo un momento en que la comida haya estado tan cara”.

Mirá vos... yo recuerdo un momento, ahora, justo ahora...

Kilo de asado 2017: $ 129 2022: $ 1.022

Litro de leche 2017: $ 22,63 2022: $ 117,50

Kilo de pan 2017: $ 40,24 2022: $ 295,24

Es curioso. Si hay pobreza con Macri, algunos periodistas lloran; si hay más pobreza con Alberto, esos mismos periodistas hablan del calentamiento global y el perro “coco”.Fijate la indignación que tenía la señora de Kirchner con la comida bajo el gobierno de Macri en plena campaña electoral... ¿y ahora señora? Somos Eritrea; prestá atención, Cristina. ¿Qué comprabas y qué comprás con el billete de $1000?

Diciembre 2017: comprabas 7,40 kilos de asado;

Mayo 2022: comprás 0,95 kilo de asado;

Diciembre 2017: cargabas 44 litros de nafta

Mayo 2022: cargás 9 litros de nafta

Diciembre 2017: comprabas u$s 53,30;

Mayo 2022: comprás u$s 4,90

¿Se da cuenta señora el daño que hizo su Gobierno? Hágase cargo del desastre que están haciendo; son un verdadero fiasco; están dinamitando todas las variables económicas y sociales de la argentina; comida; bebida; dólar; reservas; pobreza; indigencia.

Por eso, en esta noche helada, yo me pregunto... ¿Dónde están los periodistas militantes que lloraban por la pobreza por la miseria y por la gente en la calle?

Pregunta para este publicista; ¿Alberto salvó vidas o hizo que la gente se muera antes de tiempo? Otra pregunta: ¿ahora hay hambre cero?

Porque no los veo agitando y diciendo esas cosas tan duras.

Yo respondo: Diario perfil. “Según una medición del gobierno, el 55% de la población es considerada “pobre” así lo indicó el consejo de coordinación de políticas sociales, que depende de presidencia. Los índices afectan a más de 25 millones de personas”.

¿Ustedes dimensionan lo que significa 25 millones de pobres?;

25 millones de personas es toda la población de Australia

25 millones de personas es dos veces la población de Bélgica;

25 millones de personas es tres veces la población de Suiza;

25 millones de personas es cuatro veces la población de Noruega;

Eso es la cantidad de pobres que tiene Argentina; ¿dónde están esos conductores sensibles humanistas y caritativos que lloraban porque con Macri la gente comía cartón?

Por suerte ahora, se terminó el marketing político y se empezaron a ver los hechos reales.

Les cuento un hecho real de la Argentina de Alberto y Cristina: una escuela de Quilmes no tiene gas: por el frío, suspendió clases y cambió los horarios de ingreso. José es papá de tres hijos que van al colegio Bernardino Rivadavia: “Hace un mes que estamos esperando a un gasista matriculado que revise la obra”.

De estas cosas no habla Alberto, no habla Cristina, no habla Axel, no habla Mayra, no habla Marcelo, no habla Juan Carr, no habla nadie...

Me acuerdo cuando el kirchnerismo hablaba de “protección mediática” o “escudo mediático”. Nunca vi un gobierno que tenga tanta protección como este. Los artistas no dicen nada; las estrellas no dicen nada; los intelectuales no dicen nada.

¿Te acordás que Martín Caparrós estaba en la Mesa del Hambre? Se busca con suma urgencia el paradero de la mesa del hambre.

Hoy sería una muy buena noche para que Caparrós, Narda Lepes, Tinelli, Carlotto, Pérez Esquivel, Chiche Duhalde, Baradel hagan una mesa contra el frío.... ¡Y contra el hambre! Porque sino pareciera que les compraron el silencio; tal vez el silencio vale una vacuna; o tal vez es simplemente una cuestión ideológica: “Me indigno cuando gobierna la derecha. y me callo cuando gobierna el kirchnerismo”.

¿Alguien sabe dónde está Página/12? En su tapa de marzo de 2017: “Pobreza ceo. El gobierno de Macri generó 1.500.000 nuevos pobres”. Y la foto de los chicos tirados en el piso tomando leche.

¿Qué pasó? ¿dejó de doler la pobreza? ¿o solo te indignan los chicos pobres cuando no gobiernan tus amigos?

Me acuerdo también del Arzobispo de Salta retando a Macri: “Hablaste de pobreza cero, llevate el rostro de la pobreza”.

¿Alguien sabe dónde se metió el Arzobispo de Salta? O monseñor Poli que el 25 de Mayo no le dijo nada al presidente Fernández; ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿se indigna con algunos y se calla con otros? Señores, lo que está herido de muerte en este país es el verso del estado presente; del estado que te cuida.

El kirchnerismo se la pasó diciendo que la derecha hizo desaparecer el Estado.

Ahora que tenemos un estado enorme... ¿bajó la pobreza? ¿bajó la leche? ¿bajó el precio del pan? ¿vivís mejor? ¿viajás mejor? ¿comés mejor? ¿dormís mejor?

Mirá lo que es el estado kirchnerista...

Ranking de empleados públicos por empresa:

33.939 Trenes argentinos

21.938 AFIP

19.924 Consejo de la magistratura

18.458 Correo argentino

15.514 Servicio penitenciario federal

14.939 Conicet

13.471 Anses

13.033 Pami

11.500 Aerolíneas Argentinas

Fuente: base integrada de empleo público (biep)

Estamos ante un Estado elefante gigante; enorme; ¿vivís mejor? ¿podés alquilar? ¿podés viajar? ¿podés comprarte un auto? ¿podés proyectar una vida?;

Sergio Massa, sobre aerolíneas argentinas en el año 2015, decía “basta de chamuyo”. Coincido con Massa. Basta de ñoquis de La Cámpora; basta del chamuyo del “estado te cuida” señores; el relato se acabó; y los cómplices del relato, también;