Luis Majul reveló en el pase con Luis Novaresio, en LN+, cuál es la condición que puso el Instituto Patria para que haya una tregua entre la Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

La tensión entre el Presidente y la vicepresidenta sigue en ascenso y, a poco más de un año del final de mandato, la crisis del Frente de Todos parece no tener solución. “Hay colegas que piensan que hay una especie de tregua en el aire. Pero todo lo contrario”, le dijo el conductor de 8:30 AM (LN+) a Novaresio.

Luis Majul reveló la condición del Instituto Patria para que haya tregua entre Cristina y Alberto

Según explicó Majul, durante el fin de semana algunas voces del think tank comandado por Cristina, que oficia como emisor de las ideas centrales del kirchnerismo duro, se encargaron de explicar de qué manera se terminaría este conflicto entre las dos principales figuras del Gobierno.

“Este fin de semana, los que hablaban por el Instituto Patria, decían: ‘¿Sabés cómo va a lograr una tregua Cristina? Si Alberto va a su casa de Arenales y Uruguay con la renuncia de Guzmán en la mano’. Recién ahí empiezan a conversar más o menos normalmente”, sostuvo el conductor.

Tras la revelación de su colega, Novaresio hizo una reflexión en tono irónico: “Esa no es una actitud pseudo-desestabilizante, ¿no? Imponerle, decidirle. Gobernás con cinco amigos, sacame este ministro, si no te complico. No es un golpe blando nuevo, ¿no?”, se preguntó el conductor de Buen día Nación (LN+).

La panelista de 8:30 AM, Marina Calabró, le consultó al periodista rosarino si cree que la convivencia entre Alberto y Cristina se puede arreglar con la entrega de “tres, cuatro, cinco cabezas”. Pero Novaresio le dijo que no. “Cristina tiene un vínculo de intolerancia”, sostuvo parafraseando los dichos de Joaquín Morales Solá. “No se lo banca más”, afirmó.

La tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner sigue su escala ascendente (Foto: Rodrigo Néspolo/LA NACION) Rodrigo Néspolo

En sintonía con la información de Majul, la panelista Debora Plager sostuvo que el reclamo de renuncia del ministro de Economía al mandatario fue casi extorsivo. “A mí me contaron que fue casi extorsivo el pedido que le hicieron llegar al presidente Alberto Fernández en las últimas horas -y no quiero decir con qué lo extorsionaron para no agitar más fantasmas- para que saque al ministro Martín Guzmán”, afirmó.

“Golpe, intento de destitución y extorsión”, enumeró Majul sobre la actitud de la vicepresidenta. “Y sectarismo”, apuntó Novaresio.

Este domingo, el propio Majul sostuvo en su habitual comentario de La Cornisa en LN+ que Alberto Fernández “ya no se aguanta” a Cristina Kirchner y que el sentimiento es mutuo. “¿Cuánto tiempo más se puede gobernar así? Cristina ya no oculta su desprecio hacia el hombre que ella ungió. Le dice cínico, traidor y falto de coraje, pero en su versión más chabacana. Lo acusa de haber entregado el país al Fondo”, sostuvo el periodista.

Alberto Fernández ya no la aguanta más. El editorial de Luis Majul

Y adelantó el pedido de la vicepresidenta. “Hay una versión de último momento. Ahora quiere que Alberto la vaya a ver, a su departamento de Recoleta, en persona, con la renuncia de Martín Guzmán en la mano. Además reclama la cabeza de Matías Kulfas, la de Vilma Ibarra, la de Gustavo Béliz y la de Santiago Cafiero”, agregó.