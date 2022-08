Jony Viale: “¿Qué busca Cristina? Pudrirla”

Hoy quedó demostrado que la vicepresidenta Kirchner quedó absolutamente descolocada con el pedido de prisión del fiscal Luciani.

¿Qué pidió el fiscal ayer, lunes? 12 años de prisión por ser la jefa de una banda criminal. Es decir, 144 meses presa.

¿Por qué? Por robarse $5231 millones de esa época. Que equivalen a U$S926 millones actuales.

Usted sabe, señora, ¿qué se podría haber comprado o pagado o realizado con ese dinero robado?

-185 hospitales de última generación.

-4.600 escuelas.

-46.300.000 vacunas Pfizer.

-5.800.000 netbooks

-15.686.577 AUHs

-3.065.164 jubilaciones mínimas.

Todo eso es el dinero que la banda criminal encabezada por Néstor y Cristina se habrían robado, según los fiscales Mola y Luciani.

¿Qué hace Cristina cuando está desesperada? Aprieta.

Movilización en apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner frente a sus casa de Recoleta Aníbal Greco - La Nación

La decisión que tomó Cristina Fernández es salir a apretar a los jueces y, si es necesario, pudrir la calle.

¿A quién llamó Oscar Parrilli en las últimas horas para que el kirchnerismo “cope” la calle?

-Martín Insaurralde (Lomas);

-Fernando Espinoza (La Matanza)

-Gustavo Menéndez (Merlo);

-Pablo Moyano (Camioneros);

-Sergio Palazzo (Bancarios);

-Juan Grabois (MTE);

-Jorge Capitanich (Chaco);

-Gildo Insfrán (Formosa);

¿Cuál es el objetivo?

Pudrirla.

Generar un clima de máxima tensión social. ¿para qué? Para que los jueces se apichonen. Para que los jueces se acobarden y no condenen a 12 años de prisión a la señora de Kirchner.

Alguien me lo explicaba más fácil. Cristina quiere ser Lula. ¿Qué pasó en Brasil cuando Lula fue condenado y detenido?

1. Se victimizó.

2. Le echó la culpa a los jueces (“el juez Moro es corrupto”).

3. Le echó la culpa al periodismo (“Moro responde a O’Globo”).

Y finalmente hubo manifestaciones denominadas “Lula livre”.

Este es el espejo en el cual quiere mirarse Cristina. Lula plantándose como perseguido político y tratando de volver a la presidencia de Brasil.

Vos fijate que cristina repite hoy el mismo libreto básico y ramplón de siempre: “Tal vez hubo actos de corrupción individuales, pero yo no tuve nada que ver”.

Fue Nicky Caputo;

Fue Farallón;

Fue Eduardo Gutiérrez;

Fue José López;

Fue Julio De Vido;

Pero yo no vi nada. Lo mismo que había dicho en una entrevista con el diario El País.

Preguntas para la señora de Kirchner:

¿No se dio cuenta que la empresa de Lázaro Báez empezó en 2003 con $ 12.000 de capital inicial y terminó en 2015 con $ 1700 millones?

¿No se dio cuenta cristina que José López su secretario de obras públicas se compró con un sueldo de $ 20.000 por mes una mansión en el Tigre?

¿Nunca le llamó la atención, señora, que José López se haya podido comprar esta casa de u$s 700.000 sobre un terreno de 2.000 metros cuadrados con muelle propio?

¿Nunca le llamó la atención que la empleada doméstica de Julio De Vido, Nélida, se haya comprado...

-un piso “10″ en avenida Libertador;

-un campo de 20 hectáreas;

-una camioneta Toyota Hilux;

-un cuatriciclo

-un Peugeot “RCZ” descapotable

-una camioneta Fiat pick up

-y agencia de quiniela propia;

¿Nunca le llamó la atención señora de Kirchner que su secretario de transporte, Ricardo Jaime se compró un yate que cuesta 1 millón de dólares? Con living; con sala de estar; con cocina.

¿Nunca le llamó la atención señora de Kirchner que su vicepresidente Amado Boudou se compró un piso 25 en la lujosa torre “River View” en puerto madero? Con piscina para adultos; piscina para niños; salas de masaje; gimnasio; laundry; lavadero para autos; cine propio.

¿nunca le llamó la atención que el mismo vicepresidente Boudou, además del departamento en Puerto Madero se compró...

-una moto Harley Davidson;

-una moto “KTM”

-una moto “Yamaha”

-una moto “BMW”

-un Audi A4

-un Honda Civic CRX del Sol

-un Mini Cooper

-una Grand Cherokee

-una lancha Thompson

¿Nunca le llamó la atención señora vicepresidenta, que su funcionario Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Kirchner con un sueldo de $ 30.000 por mes se pudo comprar...

-13 inmuebles

-14 autos

-un Porsche Cayennee

-un AUDI a3

-un AUDI a5

-un Mercedes Benz e350 coupé

-un Mercedes Benz c63

-un Peugeot 3008 Feeline

-una Subaru Forester

-una embarcación valuada en u$s 400.000

¿De verdad señora espera que nos creamos que usted no vio nada que usted no sabía nada que usted no se llevó nada y que usted es una perseguida política?

Me parece que estamos ante el momento de mayor claridad del pueblo argentino.