“Un día histórico para la Argentina”: el comentario de Jony Viale sobre el pedido de prisión para Cristina Kirchner

Finalmente los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron 12 años de prisión efectiva para Cristina Fernández de Kirchner.

Es decir, 4380 días encerrada en una cárcel. ¿Por qué?

Porque la consideran jefa de una banda criminal que le robó al Estado argentino más de $ 5.321 millones. El equivalente a u$s 926 millones. ¿Quién define ahora? El tribunal.

El destino de la vicepresidenta Kirchner está en manos de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu; Jorge Gorini; y Andrés Basso. El mismo tribunal al que Cristina agredió en 2019.

El fiscal Diego Luciani durante la última jornada de exposición del Ministerio Público. Captura

La pregunta que tendrá que responder ese tribunal es muy simple: ¿culpable o inocente?

El fiscal explicó con lujo de detalles cómo se armó una banda para robarles a todos los argentinos. ¿Cómo era esa banda? Una estructura de latrocinio piramidal.

Arriba de todo el matrimonio Kirchner. Abajo Julio De Vido, ministro de planificación; abajo José López, secretario de obras públicas; abajo Nelson Periotti, titular de vialidad nacional; y abajo Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones.

¿Qué hizo el fiscal? Mostrar hechos. Mostrar datos. Mostrar información.

Hecho #1:

Austral Construcciones nació el 7 de mayo de 2003; 18 días antes de que comience el Gobierno de Néstor.

Hecho #2:

Lazaro era un monotributista que se terminó comprando campos y estancias equivalentes a 20 capitales federales. 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz.

Hecho #3

Los Báez llegaron a ser la tercera familia con mayor cantidad de tierras de Argentina.

Registro nacional de tierras rurales:

1. Grupo Benetton: 900.000 hectáreas

2. Familia Menéndez: 750.000 hectáreas

3. Grupo Báez: 470.000 hectáreas

4. Familia Pérez Companc: 290.000 hectáreas

5. Gold Corp: 130.000 hectáreas

Hecho #4

Lázaro Báez llegó a tener 1412 propiedades.

Hecho #5

Entre esas, 1.412 propiedades, el señor Báez se hizo acreedor de 50 estancias por un valor de $ 466 millones.

Hecho #6

Lázaro Báez llegó a tener 1.387 vehículos.

Hecho #7

25 de las 51 obras de Lázaro Báez no fueron terminadas.

Hecho #8

Lázaro Báez es Néstor y Cristina Kirchner. Este es el hecho que más le duele a la señora de Kirchner. En el año y medio de juicio quedó ampliamente demostrado la sociedad comercial entre ellos. No importa si eran amigos. No importa si se querían o no. Lo que importa es que hicieron negocios.

Cristina, como presidenta, hizo pingues negocios con un contratista del estado al que conocía desde Santa Cruz.

Por ejemplo, mientras el señor Báez recibía obras de Cristina Kirchner... Él tuvo la delicadeza y la gentileza de contratar los hoteles de Cristina por 47.912 noches entre 2007 y 2015.

No es muy difícil de entender. El dinero que Néstor y cristina le daban a Báez en obras volvía a Néstor y Cristina en forma de noches de hotel.

Cristina junto a Lázaro Báez saliendo del mausoleo de Néstor Kirchner.

¿Para qué Báez contrataba los hoteles de Cristina? Supuestamente para sus obreros. Pero casualmente, los hoteles en el sur estaban vacíos.

No solo eso...

El fiscal Marijuán demostró este fin de semana que entre 2008 y 2009 hubo 9 operaciones de compra-venta inmobiliarias entre los Kirchner y el señor Báez.

Operación 1:

$ 3.170.000

Operación 2:

$ 1.128.500

Operación 3:

$ 381.600

Operación 4:

$ 380.400

Operación 5:

$ 380.000

Operación 6:

$ 349.800

Operación 7:

$ 317.000

Operación 8:

$ 317.000

Operación 9:

Permuta

Báez le compraba propiedades a los Kirchner mientras los Kirchner le giraban dinero para obras no terminadas. ¿De qué Lawfare me están hablando?

Nunca se vio en la historia de las causas de corrupción tanta prueba, tanto dato, tanto hecho, tanto argumento.