Por qué el intento de atentado en el Hilton “beneficia” en este momento a Trump, según un experto internacional

La administración de los Estados Unidos evacuó el hotel Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El ruido de un disparo activó los protocolos de emergencia y desconcertó a los asistentes al evento.

El intento de atentado en el Hilton resultó en la detención de Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años oriundo de California, un hecho que generó un debate sobre la eficacia de los anillos de protección que rodean a las máximas autoridades del país.

Andrés Repetto, analista internacional de LN+, detalló que este suceso permite al mandatario recuperar la centralidad en la escena pública y sostuvo que la situación desvía el foco de las discusiones sobre las intervenciones bélicas actuales.

“El inicio de semana con un Trump en el mejor traje que le queda, que es acaparar la tensión, y que todas las miradas estén puestas en él, y justamente no en el conflicto, en la guerra en la que está asumido todavía Estados Unidos”, sostuvo.

Andres Repetto en LN+

El especialista observó un cambio en la conducta del líder republicano tras el incidente y describió una faceta inusual en el político: “Lo más destacado es que hubo un Trump desconocido hasta ahora. Un Trump que es un detalle quizás, pero que era gentil con la prensa, imágenes surrealistas donde estaba el presidente, todos los presentadores vestidos de gala, y donde habló de unidad nacional”.

El ataque en el Hilton

El análisis técnico de lo ocurrido en el hotel reveló grietas en el sistema de custodia oficial: “No le podés dejar la seguridad del presidente a la seguridad del hotel”, remarcó Repetto. La investigación determinó que Cole Tomas Allen ingresó al edificio con armamento un día antes de la cena.

El analista profundizó sobre la gravedad del error: “Creo que lo que falló, por más que hoy se está hablando de que todo fue excepcional y genial, que este hombre con una escopeta haya podido entrar al hotel, con un rifle y con cuchillos, que haya podido entrar al hotel un día antes de este evento, pues estaba alojado ahí“.

Repetto también mencionó el testimonio del detenido: “Hay todo un relato, no lo dicen los medios, lo cuenta el propio atacante, en la situación que se encontró y aparte, avanzó 18 metros corriendo y estuvo a punto de bajar la escalera para abrir la puerta y encontrarse con las 2500 personas que estaban en el lugar”.

Andres Repetto en LN+

El manifiesto del atacante contra la figura de Trump

A pesar de la ventaja mediática inicial, el contenido de los escritos del agresor genera complicaciones para el mandatario, ya que el manifiesto del agresor vincula nuevamente al político con figuras polémicas del pasado

“No pasó un día del atentado porque no fue un atentado que el presidente tiene que ponerse a la defensiva, y atención con lo que dice el manifiesto y con lo que puede provocar lo que el atacante escribe ya que lo puso a la defensiva a un presidente que tiene que volver a hablar del caso de Epstein tiene que aclarar que él no es un violador y un pedófilo, lo vuelve a poner en un lugar que detesta”, sostuvo el analista.

Donald Trump Li Rui - XinHua

El panorama internacional y electoral en este contexto

El conflicto en Oriente Medio y las reuniones diplomáticas de alto nivel marcan el ritmo de la política exterior. El canciller iraní se reúne con Vladimir Putin en Rusia para buscar apoyo, por lo tanto Repetto especuló sobre la posibilidad de que Irán proponga entregar uranio enriquecido a los rusos ante las exigencias de Estados Unidos e Israel.

“Por otro lado, los iraníes le estarían dando una propuesta a Estados Unidos de abrir de alguna manera el estrecho de Ormuz. La realidad es que la guerra en el Líbano continúa. El fin de semana iban a viajar, pero Trump dijo sigámoslo por teléfono porque no hay ningún tipo de posibilidad de avance”.

Según Repetto, la proximidad de los comicios en distintas naciones añade presión a los mandatarios: “Se acercan las elecciones, tanto para Netanyahu, ahora con una oposición que se une frente al primer ministro, de ex ministros que formaron el gobierno de Netanyahu, que se unen para enfrentarlo en las elecciones, y está pasando lo mismo en Estados Unidos, con lo cual es como una pared que se les viene encima”