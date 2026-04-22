ADEPA expresó su preocupación por la reiteración de “agresiones verbales” desde cuentas de Milei

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamentó “tener que volver a rechazar agresiones verbales contra periodistas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación”, Javier Milei.

“En los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación”, recordó la entidad, en un comunicado.

Para señalar los límites, la asociación reiteró que “la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística”.

“ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido -agrega la entidad-. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afecta el acceso a la información de la ciudadanía”.

Las expresiones de preocupación se repitieron en los últimos meses frente a las reacciones del Gobierno y de dirigentes oficialistas.

A principio de mes, la asociación había manifestado su inquietud ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Y al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.

En una comunicación titulada “Sobre las revelaciones de una presunta operación de espionaje y desinformación”, ADEPA expuso “su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales”.

“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, subrayó la entidad periodística.

Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.