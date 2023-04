Jorge Macri contó que habló con Elisa Carrió sobre su candidatura y desafió a Quirós y a Acuña

escuchar

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se refirió a la potencial impugnación de su candidatura que podría solicitar tanto la Unión Cívica Radical como el Frente de Todos y dijo haber hablado con Elisa Carrió sobre aquella movida. Durante su paso por LN+, y en diálogo con Luis Majul y Pablo Rossi, Macri afirmó estar “absolutamente seguro” de cumplir con los requisitos para ser candidato en la Ciudad. Anticipó que cualquier obstáculo a su aspiración “se va a caer”.

“Estoy absolutamente seguro de que cumplo con todas las normas, con todos los requerimientos en exceso. Si no, nunca hubiera planteado una candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Puede haber impugnaciones, las puede haber. Y si las hay, las van perder seguramente. Se van a caer”, aseveró.

Y completó: “A mí me gustaría decir algo porque es un tema sensible. Tuve a mis hijos en esta ciudad, estudié primaria, secundaria y universidad acá. Vivo hace años acá. No hay incompatibilidad con ser intendente [de Vicente López] y vivir en la Ciudad. Muchos lo hacen, son requerimientos distintos. Tengo esa tranquilidad”.

Acto seguido, Macri reveló haber mantenido una conversación “un martes” -no especificó cual- con Carrió, donde ella le aclaró no estar detrás de “esta operación” radical: “Lilita jamás planteó una impugnación. Me pidió que lo haga público. Me llamó un martes y me pidió que aclarar que no está detrás de esta operación berreta” .

Sobre las internas hacia adentro de la coalición de Juntos por el Cambio, si bien el intendente de Vicente López en uso de licencia acusó hacer “todo lo posible para que no haya peleas”, remarcó aun así que “las disputas se dan en el marco de una elección”. Para Macri, “deberíamos tener un clima de confrontación más cuidadoso y respetuoso” y, al igual que María Eugenia Vidal, pidió “bajar un cambio”: “Hay que parar la pelota y poner los intereses de la gente por sobre los nuestros”.

También se refirió a los cruces que suscitó la imposición de la Boleta Única Electrónica en territorio porteño y aclaró: “A mi me resulta absolutamente cómodo. Es transparente, la gente puede ver mi cara y votarme. Lo único que me preocupa es la confluencia de dos sistemas de votación. Puede ser complicado. Y además estamos un poco ajustados de tiempo para implementarla. Pero vamos a hacer lo mejor posible para que no sea un problema para los votantes”.

Para terminar, Macri confesó que “nunca hablaron tanto de mi como en esta semana” y sentenció: “Algunos estarán preocupados por mi candidatura”.

